زيارة بلقاسم حفتر إلى تركيا.. انفتاح اقتصادي وتغيير في المواقف

زيارة بلقاسم حفتر إلى تركيا تشمل مباحثات اقتصادية وسياسية

الطرفان ناقشا سبل تطوير التعاون الثنائي بين ليبيا وتركيا

أنقرة تعلن قرب افتتاح قنصليتها في بنغازي بعد إغلاقها منذ 2014

التقارب بين الشرق الليبي وتركيا يسهم في حلحلة الأوضاع السياسية والاقتصادية

زيارة مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، بلقاسم حفتر، إلى تركيا تعتبر خطوة محورية في تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين شرق ليبيا وتركيا. هذه الزيارة، التي جاءت بعد سنوات من الجمود، تفتح الباب أمام تعاون مثمر بين الجانبين، يسهم في دفع عجلة التنمية وإعادة الإعمار في ليبيا.

مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا يلتقي وزير الخارجية التركي

لقد كانت العلاقات بين الشرق الليبي وتركيا تشهد توتراً ملحوظاً، خاصة في ظل الوجود العسكري التركي في ليبيا والاتفاقيات التي لم يوقع عليها مجلس النواب الليبي. لكن الزيارة الأخيرة لبلقاسم حفتر، تعكس تغيراً في المواقف وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون. إن اللقاء الذي جمع بين حفتر ووزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، يعكس رغبة الطرفين في تجاوز الخلافات والتطلع إلى مستقبل مشترك قائم على المصالح الاقتصادية والتنموية.

تأتي هذه الزيارة في وقت حساس تشهد فيه ليبيا تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة. ومن هنا، فإن أي تقارب مع الدول الإقليمية، مثل تركيا، يعد ضرورياً لتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة. إن فتح قنوات الحوار والتعاون مع أنقرة، يعكس حكمة القيادة في الشرق الليبي وقدرتها على اتخاذ قرارات استراتيجية تصب في مصلحة الشعب الليبي.

الخبراء يرون في الزيارة خطوة ضرورية لحل الإشكاليات بين الجانبين

لقد أكد المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي، محمد السلاك، أن التغير في المواقف السياسية ليس غريباً، بل هو جزء من حركة التاريخ. إن التحرك نحو تعزيز العلاقات مع تركيا، لا يعني التخلي عن المواقف الثابتة تجاه القضايا الأمنية والوجود العسكري التركي في ليبيا، بل يعكس فهماً عميقاً لأهمية التعاون الاقتصادي والتنموي في تحقيق الاستقرار.

من ناحية أخرى، يرى وزير الاقتصاد السابق، سلامة الغويل، أن السياسة الرشيدة لسلطات الشرق الليبي هي التي خلقت الثقة لدى الشريك التركي. إن إقامة علاقات قوية مع تركيا تعد خطوة طبيعية تعكس مدى التفاهم وإمكانية إقامة شراكات جديدة، خاصة في ظل التقارب المصري التركي وما تمثله القاهرة بالنسبة لليبيا.

أنقرة تستعد لافتتاح قنصليتها في بنغازي بعد إغلاقها منذ 2014

تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الشرق الليبي تغييرات كبيرة على مستوى القيادة والسياسات. إن زيارة رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، إلى أنقرة في ديسمبر 2023، ولقاءه مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تعكس رغبة الجانبين في تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي. وقد أكد صالح خلال هذه الزيارة موقف مجلس النواب بشأن تشكيل حكومة جديدة تشرف على الانتخابات المقبلة، مما يعزز من فرص تحقيق الاستقرار في ليبيا.

إن فتح القنصلية التركية في بنغازي بعد سنوات من الإغلاق، يعكس مدى التحسن في العلاقات بين الجانبين. إن هذا التطور يعزز من فرص التعاون الاقتصادي والتنموي بين تركيا وشرق ليبيا، ويفتح الباب أمام استثمارات جديدة تسهم في إعادة إعمار البلاد.

ختاماً، إن زيارة بلقاسم حفتر إلى تركيا تمثل نقطة تحول في العلاقات بين الجانبين، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والسياسي. إن هذا التقارب يسهم في حلحلة الأوضاع المعقدة التي تشهدها ليبيا، ويعزز من فرص تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار. إن القيادة الحكيمة في الشرق الليبي، قادرة على اتخاذ القرارات الاستراتيجية التي تصب في مصلحة الشعب الليبي وتحقق التقدم والازدهار للبلاد.زيارة بلقاسم حفتر إلى تركيا.. انفتاح اقتصادي وتغيير في المواقف

شرق ليبيا وتركيا.. تقارب جديد يعيد رسم المشهد السياسي والاقتصادي