دغيم “للمجلس الرئاسي اختيار رئيس الحكومة”

أخبار ليبيا 24

تجددت الخلافات بين مجلس النواب والمجلس الرئاسي، بعد أن شهدت أيضا العلاقات مع المجلس الأعلى خلافات زعزعت العلاقات بين المجلسين، وبعد أن أعلن المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب فتح باب قبول ملفات الترشح لشغل منصب رئيس الحكومة، الأمر الذي أثار حفيظة الرئاسي.

عودة الخلاف بخصوص الاختصاصات التشريعية

وفي تصريحات صحفية رصدتها وكالة ليبيا 24 قال زياد دغيم مستشار رئيس المجلس الرئاسي للشؤون التشريعية والانتخابات، إن تعيين رئيس الحكومة هو اختصاص أصيل للمجلس الرئاسي، منذ التعديل السابع سنة 2014، معتبراً، عقيلة تجاوز صلاحياته بهذا الإعلان.

وأوضح “للمجلس الرئاسي مجتمعا اختيار رئيس الحكومة الليبية، مشيرا إلى أن “المادة 178 من القانون رقم 4 لسنة 2014 المنظم لعمل مجلس النواب نفسه صريحة في نصها بالخصوص”.

واستند دغيم أيضا إلى الاتفاق السياسي مؤكداً “خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي المعززة لقرارات مجلس الأمن ، هي الملحق المكمل والمفسر للاتفاق السياسي الليبي وهي حاكمة للمرحلة والمحددة لضوابط إجراء تعديل دستوري جديد”، مشيرا إلى أنها “تتطلب توافقا بين المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي أو إنعقاد ملتقى الحوار السياسي ثم تصويت البرلمان بعدد 120 في جلسة علنية علي (المتوافق عليه) وهذا لم يتوفر في التعديلين (12 و13) حتى الآن، ويعتبران بذلك مقترحات يمكن دراستها واستكمالها”.

واعتبر دغيم أن هذه الخطوة من قبل عقيلة صالح تباعدنا أكثر عن إجراء الانتخابات، إذ أنها تعمق الاختلاف بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية أيضاً “الخطوة الجدلية الجديدة تبتعد مجددا عن الانتخابات ولم يبق أمام رئاسة الدولة سوى ممارسة مسؤولياتها التاريخية عبر اختصاصها (بالاحتكام للشعب عند الضرورة ) بالدعوة إلى استفتاء شعبي (بموجب المادة 31 من وثيقة فبراير بالتعديل السابع للإعلان الدستوري)، التي تعززها كل الأعراف الدستورية بل ونصت عليها المادة 23 من مقترح التعديل الثالث عشر الصادر عن لجنتي (6/6) مؤخراً”.