تونس: مباحثاتنا مع ليبيا والجزائر عزّزت النمو التجاري المشترك

أكدتْ وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، كلثوم بن رجب، على أنّ لقاء قمة القادة بين الجزائر وتونس وليبيا عزّز من العلاقات المشتركة وطور من اتفاقية الشراكة للتبادل الحر.

جاء ذلك خلال لقائها رئيس المجلس الشعبي الوطني في الجزائر، إبراهيم بوغالي، إذ أوضحت كلثوم بن رجب، أن نسبة النمو التجاري المتبادل بين تونس والجزائر زادت بنسبة 15% خلال العام 2023.

بدوره اعتبر بوغالي أن هذا التطوّر الحاصل يعكس الإرادة السياسية لقادة البلدين وكذلك الجانب الليبي الذي أكد على عمق العلاقات المشتركة وتعزيز التعاون والتبادل والتشاور في مُختلف المجالات، تحقيقًا للمصالح المشتركة للدول الثلاث.

وعلى صعيد المبادلات التجارية بين ليبيا وتونس… تذيّلتْ ليبيا قائمة الدول المصدرة إلى تونس بـــــ107.8 مليون دولار للعام 2023، بحسبِ ما أكدهُ اتحاد الصناعات الليبية الذي قال إن تراجع التجارة البينية بين ليبيا وتونس يعود إلى عدم معرفة احتياجات السوق التونسية، وغياب الالتزام بالمواصفات القياسية الليبية، فضلاً عن الصعوبات اللوجستية والمصرفية التي تواجه تُجار البلدين.

ففي العام 2023 | بلغت صادرات ليبيا إلى تونس مئة وسبعة ملايين وثمانمئة ألف دولار.

أمام العام 2022 | سجلتْ الصادرات تراجعًا ملحوظًا مسجلة مئة وثمانية ملايين دولار، بحسبِ بياناتٍ اتحاد الصناعات الليبية.

و العام 2021 | كادت صادرات ليبيا إلى تونس أن تلامس حاجز المئتين مليون دولار، مسجلاً مئة واثنين وثمانين مليونًا وسبعمئة ألف دولار، وفقَ بياناتِ اتحاد الصناعات الليبية.