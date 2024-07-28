تلوث مياه نهر السين بالصرف الصحي.. يلغي تمارين الترياثلون

أخبار ليبيا 24

على الرغم من اعتبار فرنسا من دول العالم المتقدم، والذي تتطلع لها الدول العربية، إلا أن مياه نهرها السين، يعاني من التلوث بسبب المجاري مما منع إقامة الحصة التمرينية الأولى لمسابقة الترياثلون في أولمبياد باريس 2024.

تلوث مياه نهر السين

هذه المفارقة الغريبة، على الرغم من استعداد فرنسا لاستضافتها البطولة العالمية، إلا أنها لم تتمكن من تنقية مياه نهر السين، الذي شهد افتتاح الدورة الأولمبية، مما يدل على أن منظومة الصرف الصحي في باريس عاصمة فرنسا يشوبها خلل كبير، أدت لتلوث المياه بمستويات عالية.

صدر قرار مشترك بإلغاء جزء السباحة من العملية الاستطلاعية لمسابقة الترياثلون»، وفق البيان المشترك الصادر عن اللجنة المنظمة لباريس 2024 والاتحاد الدولي للترياثلون، اللعبة التي تتضمن السباحة والدراجات الهوائية والجري.

وأوضح البيان “باريس 2024 والاتحاد الدولي للترياثلون يؤكدان أن الأولوية هي صحة الرياضيين. أظهر التحليل الذي أجري أمس (السبت) في نهر السين مستويات جودة المياه التي لا تقدم ضمانات كافية للسماح بإقامة الحدث” كانت الشكوك حول جودة مياه النهر خلال المدة الماضية، وكشفت التحاليل الأولية عن صلاحية المياه لإقامة الرياضات به في البطولات الأولمبية، ويفسر القائمون على الحدث الرياضي، أن هطول الأمطار خلال الأيام القليلة الماضية والتي استمرت حتى يوم افتتاح البطولة، تسببت في تحريك المياه وبالتالي ارتفاع نسبة التلوث التي أدت لمنع السباحة بالنهر.

وفي 17 يوليو، سبحت رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو في السين برفقة كبير منظمي باريس 2024 توني إستانغيه للتأكيد أن النهر أصبح الآن نظيفاً بما فيه الكفاية لاستضافة منافسات السباحة في الهواء الطلق خلال الألعاب الأولمبية التي تحتضنها العاصمة الفرنسية حتى 11 أغسطس.

ومن المقرر أن يتم استخدام نهر السين في مرحلة السباحة لمسابقة الترياثلون الثلاثاء والأربعاء و5 أغسطس، بالإضافة إلى السباحة في المياه المفتوحة يومي 8 و9 أغسطس. وأنفقت السلطات الفرنسية 1.4 مليار يورو (1.5 مليار دولار) في العقد الماضي لمحاولة تنظيف النهر من خلال تحسين نظام الصرف الصحي في باريس، إلى جانب بناء مرافق جديدة لمعالجة المياه وتخزينها