تكتل إحياء ليبيا يعلن ترشيح الدكتور عارف النّايض لرئاسة الحكومة.

فتح باب الترشح لمنصب رئيس الحكومة الليبية من 28 يوليو حتى 11 أغسطس.

تم الإعلان بناءً على أحكام الإعلان الدستوري والتعديل الدستوري الثالث عشر.

رحب تكتل إحياء ليبيا بالإعلان الصادر عن رئاسة مجلس النواب بفتح باب الترشح لمنصب رئيس الحكومة، حيث أعلن تكتل إحياء ليبيا عزمه تقديم ملف مرشحه الدكتور عارف النايَض لهذا المنصب. وفي بيان صادر عن التكتل، أكد على أهمية التواصل المكثف مع شركاء الوطن من كافة الأطياف السياسية والاجتماعية، ومع الكتل والأفراد في مجلس النواب ومجلس الدولة، لتحقيق التوافق الوطني اللازم لتولي هذا المنصب الهام.

جاء هذا بعد إعلان المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، بفتح باب الترشح لمنصب رئيس الحكومة بدءًا من 28 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل. وأوضح عبدالله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب، أن الإعلان استند إلى أحكام الإعلان الدستوري والتعديل الدستوري الثالث عشر، وإلى قوانين الانتخابات التي أقرها مجلس النواب. كما أشار بليحق إلى أن هذا القرار جاء نتيجة لمخرجات لجنة 6+6 التي تشكلت لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة وتحقيق توافق حول الخطوات المستقبلية للحكم في ليبيا.

تكتل إحياء ليبيا يرشح الدكتور عارف النّايض لرئاسة الحكومة بعد إعلان رئيس مجلس النواب فتح باب الترشح من 28 يوليو حتى 11 أغسطس لتعزيز الشفافية والديمقراطية.

وفي اجتماع حاسم عقد بالعاصمة المصرية القاهرة في العاشر من مارس 2024، اجتمع رئيس مجلس النواب، مجلس الدولة، ورئيس المجلس الرئاسي، حيث أفضى الاجتماع إلى اتفاق مشترك حول آلية الترشح لرئاسة الحكومة. وقد أكد أعضاء مجلس النواب وأعضاء المجلس الأعلى للدولة خلال لقائهم في القاهرة في الثامن عشر من يوليو 2024، على أهمية فتح باب الترشح لمنصب رئيس الحكومة لضمان مشاركة أوسع وأشمل للكفاءات الليبية في قيادة البلاد نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

وأشار بليحق في تصريحه الرسمي إلى أن الراغبين في الترشح لهذا المنصب الرفيع، والذين يرون في أنفسهم الكفاءة والقدرة على تحمل مسؤولياته الجسيمة، يجب عليهم تقديم مستندات ترشحهم إلى مكتب مقرر مجلس النواب في ديوان المجلس بمدينة بنغازي، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 28 يوليو الحالي وحتى الحادي عشر من أغسطس 2024. ودعا رئيس مجلس النواب السادة رئاسة وأعضاء المجلس الأعلى للدولة إلى تزكية المرشحين الذين يرون فيهم الكفاءة والجدارة لشغل هذا المنصب.

وأضاف بليحق أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية والمشاركة الديمقراطية في ليبيا، وأن فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة يهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية من تولي المناصب القيادية والمساهمة في بناء مستقبل البلاد. وأكد أن مجلس النواب ملتزم بتطبيق أحكام الإعلان الدستوري والتعديلات الدستورية الجديدة، وأن هذه العملية ستتم بشفافية ونزاهة لضمان اختيار أفضل الكفاءات لقيادة الحكومة الليبية في هذه المرحلة الحساسة.

بهذه الخطوة، تكون ليبيا قد خطت خطوة مهمة نحو تعزيز الديمقراطية والشمولية، حيث أن التكتلات السياسية والمجتمع المدني يشاركون بنشاط في هذه العملية الحيوية. إن ترشيح الدكتور عارف النّايض يعكس رغبة تكتل إحياء ليبيا في تقديم كفاءات قادرة على قيادة البلاد نحو مستقبل أفضل، مستفيدين من تجاربهم وخبراتهم لتحقيق الاستقرار والنماء.