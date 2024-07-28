«إكاثميريني»: تركيا تنوي إجراء مسوحات بحرية عن الهيدروكربونات في مياه ليبيا

تعتزم تُركيا إجراء مسوحات بحرية للتنقيب عن الهيدروكربونات في المناطق البحرية الليبية، وفقَ ما نقلهُ موقع «إكاثميريني» اليوناني.

ونقلَ موقع «إكاثميريني» اليوناني مقابلة أجرتها جريدة صباح التركية مع ألب أرسلان، وزير الطاقة التركي الذي أكد مساعي بلاده لإجراء المسوحات والتنقيب في المياه البحرية الليبية.

واعتبر وزير طاقة تركيا أن ليبيا تزهر بموارد الطاقة وتحظى باهتمام بلاده للتعاون في محالات النفط والغاز الطبيعي والمشاريع البحرية والبرية وفقَ موقع «إكاثميريني».

وفيما سبق… ناقشَ عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، بصفتهِ وزيرًا للدفاع مع رئيس الأركان العامة للجيش التركي متين جوراك؛ آليات تعزيز التعاون والدفاع العسكري.

وركزت مباحثات الدبيبة مع الوفد التركي في طرابلس على توطيد برامج التعاون بين رئاستي الأركان في ليبيا وتركيا، وتنفيذ عددٍ من البرامج التدريبية والمناورات العسكرية المشتركة بين وزارتي دفاع ليبيا وتركيا.

بدوره، نقل رئيس الأركان العامة للجيش التركي متين جوراك، رسالة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، شدّد فيها على العلاقات التاريخية بين البلدين، داعيًا إلو تطويرها في مختلف المجالات ولاسيما المجال العسكري والأمني، بحسبِ ما نقلهُ المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية.