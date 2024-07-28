النّايض ينهي مشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن

رئيس تكتل إحياء ليبيا، أ.د. عارف النّايض أنهى لقاءات مع عدة دول.

الاجتماعات شملت سفيري روسيا والصين لدى ليبيا.

تكتل إحياء ليبيا يرحب بفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة.

التكتل يعتزم تقديم مرشحه أ.د. عارف علي النايض لهذا المنصب.

اختتم الدكتور عارف النايَض، رئيس تكتل إحياء ليبيا، سلسلة من اللقاءات والمشاورات المكثفة التي أجراها مع عدة دول صديقة وشقيقة، بالإضافة إلى الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن الدولي. جاءت هذه اللقاءات في إطار سعي التكتل لتعزيز العلاقات الدولية وتحقيق الاستقرار في ليبيا. وكان آخر هذه الاجتماعات، الذي اختتم به النايض جولته، لقاء جمعه مع حيدار أغانين، سفير روسيا الاتحادية لدى ليبيا، وليو جيان، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى ليبيا.

خلال هذه اللقاءات، جرى التباحث حول أهمية دعم الاستقرار في ليبيا وتوحيد الجهود لتحقيق حكومة موحدة تكون قادرة على قيادة البلاد نحو مستقبل أفضل. وأعرب النايض عن تقديره لدعم الدول الصديقة والشقيقة، مؤكدًا على ضرورة استمرار هذا الدعم لتحقيق الاستقرار والتنمية في ليبيا.

وكان تكتل إحياء ليبيا قد رحب في وقت سابق اليوم بالإعلان الصادر عن المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، بخصوص فتح باب الترشح لشغل منصب رئيس الحكومة. وبهذا الصدد، أعلن التكتل عزمه تقديم ملف مرشحه، أ.د. عارف النايض، لهذا المنصب الهام. ويُعتبر النايض من الشخصيات البارزة التي تمتلك رؤية شاملة لتحقيق الاستقرار والنهوض بليبيا على مختلف الأصعدة.

وأعلن التكتل أنه في تواصل مكثف مع شركاء الوطن من كافة الأطياف السياسية والاجتماعية، ومع الكتل والأفراد في مجلس النواب ومجلس الدولة، بغية تعزيز التوافق الوطني وتوحيد الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة. يأتي هذا التواصل في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها التكتل لتحقيق وحدة وطنية تسهم في استقرار ليبيا.

إن ليبيا، بتاريخها العريق وثرواتها الطبيعية والبشرية، تمتلك الإمكانيات لتكون في مصاف الدول المتقدمة. ولكن تحقيق هذا الهدف يتطلب حكومة موحدة ومستقرة قادرة على إدارة الموارد بشكل فعال وتحقيق التنمية الشاملة. الشعب الليبي، الذي عانى من الصراعات والانقسامات، يستحق أن يحيا حياة كريمة في ظل حكومة توفر له الأمان والرخاء.

إن إعلان فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة يُعد خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار وتوحيد الصفوف. ومن هذا المنطلق، فإن تكتل إحياء ليبيا يواصل جهوده الحثيثة للتواصل مع مختلف الأطراف الوطنية والدولية، سعيًا لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة التي تصب في مصلحة الشعب الليبي.

في ختام هذه الجولة من اللقاءات والمشاورات، يؤكد أ.د. عارف النّايض على أهمية الدعم الدولي والتعاون المستمر لتحقيق الاستقرار في ليبيا. ويعبر عن أمله في أن تكون المرحلة القادمة مليئة بالإنجازات التي تعود بالنفع على كافة أبناء الشعب الليبي، وتحقق طموحاتهم في حياة كريمة ومستقرة.