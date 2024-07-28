المفوضية تفتح باب النظر في اعتراضات المرشحين للانتخابات البلدية

أخبار ليبيا 24

تستمر المفوضية العليا للانتخابات في التجهيز لانتخابات المجالس البلدية، بعد أن أكملت المرحلة الأولى والمتمثلة في تسجيل الناخبين بسجل الناخبين، أعلنت البلدية أنها فتحت باب النظر في اعتراضات والشكاوى بشأن المرشحين للانتخابات البلدية.

فتح باب تقديم الاعتراضات

وأعلنت المفوضية عن مواعيد تقديم الاعتراض، في بيان مقتضب نشرته على صفحتها الرسمية بفيسبوك “على السادة الذين تقدموا باعتراضاتهم أمام اللجان الفرعية للشكاوى والاعتراضات أن يتوجهوا إلى المحكمة الجزئية الواقع في نطاقها محل الاعتراض خلال يومي 29 و30 يوليو”.

مشيرة أن هذا الاشعار يستند على “نص المادة (53) من اللائحة (43) لسنة 2024 بشأن انتخاب المجالس البلدية”.

وخلال الأسبوع الماضي كلفت المفوضية موظفيها في لجان قبول طلبات التسجيل بتسلّم الشكاوى والاعتراضات على سجل ناخبي البلديات للمناطق البعيدة عن العمران، وبينت أن هذا الإجراء بالتعاون مع منسق العمليات بالمكاتب الانتخابية، منوهة إلى مواعيد قبول الطلبات عند مواعيد الدوام الرسمية، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة ظهراً بمقر لجان قبول طلبات التسجيل.

وبلغ عدد المسجلين في انتخابات المجالس البلدية المزمع إقامتها الفترة القليلة القادمة، 210 آلاف و545 مواطنا في منظومة تسجيل الناخبين للمرحلة الأولى من انتخابات المجالس البلدية، البالغة 60 مجلساً، بحسب آخر إحصاء نشرتها المفوضية.

وأشارت المفوضية إلى أنه من بين المسجلين 149 ألفا و233 من الرجال و61 ألفا و312 من النساء، وهو عدد فاق التوقعات نسبة إلى عدد سكان تلك البلديات.