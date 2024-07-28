المحجوب لـ “أخبار ليبيا 24”: تشكيل حكومة موحدة يجب أن يتم بتوافق دولي وشامل

المحجوب: فتح باب الترشح تم دون علم أو موافقة مجلس الدولة.

الاجتماعات الفردية: غير ملزمة للمجلس الأعلى للدولة.

طعون انتخابية: تقديم طعون ضد القوانين الانتخابية المعيبة.

اتفاقات القاهرة: لمعالجة المناصب السيادية وتعديل القوانين الانتخابية.

النقض: مجلس النواب نقض الاتفاق فور عودته لليبيا.

توافق دولي: رفض تشكيل حكومة جديدة بدون توافق دولي.

المحجوب: فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة تم دون علم أو موافقة مجلس الدولة

أوضحت أمينة المحجوب، عضو مجلس الدولة، أن الإعلان الأخير لـ مجلس النواب بفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة لم يتم بموافقة مجلس الدولة أو علمه. وقالت المحجوب ما حدث هو أن مجموعة أو كتلة من داخل المجلس الأعلى للدولة اعتادت على التواصل والاجتماع مع أعضاء مجلس النواب، سعياً لحل الأزمة السياسية الحالية وتعزيز لغة الحوار والتوافق على بعض الأمور.

المحجوب: الاجتماعات الفردية ليست ملزمة للمجلس الأعلى للدولة

وأكدت المحجوب في تصريح خاص لـ “أخبار ليبيا “24، أن هذه المبادرات تُقدر لهذه الكتلة، ولكن ما يصدر عن هذه الاجتماعات ليس ملزماً للمجلس الأعلى للدولة ككل، حيث يتخذ المجلس قراراته بشكل جماعي وبإجماع أعضائه. وأوضحت: “لا يمكن لأي كتلة أو فرد أن يفرض شروطاً معينة عليه.”

المحجوب أكدت أن فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة تم دون علم أو موافقة المجلس الأعلى للدولة، وأن تشكيل حكومة موحدة يتطلب توافقًا دوليًا شاملاً.

المحجوب: قدمنا طعونًا في القوانين الانتخابية المعيبة

وتطرقت المحجوب إلى التوافق السابق بين رئيس المجلس الأعلى السابق خالد المشري ورئيس الحكومة على آليات معينة بشأن المناصب السيادية، التي بقيت شاغرة منذ عام 2021. وقالت: “أنا شخصياً وبعض زملائي قدمنا طعناً في التعديل الثالث عشر الذي أخرج قوانين انتخابية معيبة.”

المحجوب: الاتفاقات المبرمة تحت رعاية جامعة الدول العربية لم تنفذ

وأوضحت المحجوب أنه تم الاتفاق في القاهرة برعاية جامعة الدول العربية على اتفاق بين عقيلة صالح ومحمد تكالة قبل توحيد الحكومة وتشكيلها لمعالجة المناصب السيادية وتعديل القوانين الانتخابية ومن ثم توحيد الحكومة لإجراء الانتخابات. وأشارت إلى أن مجلس النواب فور وصوله إلى ليبيا نقض العهد.

المحجوب: رفض تشكيل حكومة جديدة دون توافق دولي

وأكدت المحجوب أن تشكيل حكومة موحدة لم يتم بتاتاً ولم ينظر فيه المجلس الأعلى للدولة. وقالت: “هناك اعتراضات على القوانين الانتخابية المقترحة، والتي تعتبر مفصلة لشخصيات معينة ولا تتيح فرصاً متساوية للجميع.” وأضافت المحجوب أن تشكيل حكومة موحدة يجب أن يتم بتوافق دولي ورعاية البعثة الأممية، مشيرة إلى أن الحكومة منتهية الولاية بقيادة عبد الحميد الدبيبة تم الاعتراف بها دولياً، بينما لم يتم الاعتراف بحكومة فتحي باشاغا. وأكدت في ختام تصريحاتها: “لن يتم فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة أو النظر في أي تشكيل حكومي جديد دون التوافق الدولي والاتفاق الكامل بين المجلسين.”