المؤسسة الوطنية للنفط تنفي تفاوضها مع مصفاة دانجوتي النيجيرية

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بعد أن أعلنت مصفاة (دانجوتي) عن إجراء اتصالات مع المؤسسة الوطنية للنفط، لاستيراد النفط الخام، نفت المؤسسة إجرائها لأي محادثات من أجل توريد النفط الخام للمصفاة النيجيرية.

المؤسسة ملتزمة بعقودها مع شركائها الدوليين

في بيان رسمي نشرته المؤسسة الوطنية للنفط على صفحتها بفيسبوك، أكدت فيه “أنها ملتزمة بعقودها مع شركائها الدوليين وتلتزم بالآلية القانونية لبيع الخامات الليبية من النفط وأنها لا تعمل بآلية البيع الفوري”.

وأوضحت المؤسسة “أن عملية تحديد أسعار الخامات تجري عبر لجنة من الخبراء ويجري اعتمادها من قبل المؤسسة ووزارة النفط والغاز”.

وبحسب وكالة رويترز، عن المدير التنفيذي الكبير لمصفاة دانجوتي ديفاكومار إدوين، قوله “نتحدث مع ليبيا بشأن استيراد الخام، وسنتحدث مع أنغولا أيضًا وبعض الدول الأخرى في أفريقيا”، مضيفا “أن التجار الدوليين وشركات النفط كانوا من بين أكبر المشترين لزيت الغاز من دانغوت، والذي تم تصدير معظمه”.

تعد مصفاة دانجوتي أكبر مصفاة للنفط في القارة الافريقية، ومصممة لإنهاء اعتماد نيجيريا على الوقود المستورد بسبب عدم كفاية طاقة التكرير، على اعتبار أن نيجيريا أكبر منتجة للنفط في أفريقيا.

وفي سياق آخر منفصل، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، حصول أربعة من إداراتها على شهادة الأيزو 9001-2015 للمرة الأولى في تاريخها، والخاصة بنظام إدارة الجودة.

وبلغت معدلات إنتاج النفط الخام في آخر تحديث للمؤسسة، 1,276,593 مليون برميل، فيما بلغ إجمالي المكثفات 50,600 ألف برميل، والغاز الطبيعي 216,241 ألف برميل مكافئ.