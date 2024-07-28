ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية خلال الأسبوع الماضي

سجل الدولار ارتفاعًا في السوق الموازية الليبية إلى 7.04 دينار.

بلغ الدولار ذروته يوم الثلاثاء بـ 7.12 دينار قبل التراجع.

الخلاف بين محافظ مصرف ليبيا المركزي وحكومة الدبيبة يؤثر على الاقتصاد.

الإصلاح السياسي ضرورة قبل الحديث عن إصلاح اقتصادي.

العجز في الميزانية قد يتجاوز 75 مليار دينار.

الإيرادات السيادية تشكل أقل من 2% من الميزانية.

سجل سعر صرف الدولار ارتفاعًا ملحوظًا بقيمة 6 قروش في السوق الموازية الليبية خلال الأسبوع المنقضي، مما أثار العديد من التساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا الارتفاع والتداعيات المحتملة على الاقتصاد الليبي الهش. فقد اختتمت تعاملات اليوم السبت على سعر صرف 7.04 دينار للدولار الواحد، مقارنة بـ6.98 دينار بنهاية تعاملات السبت الماضي 20 يوليو 2024. هذا التغير في سعر الصرف يعكس تحولات في المشهد الاقتصادي والسياسي الليبي، حيث شهدت العملة الأميركية تقلبات خلال الأسبوع، وصولًا إلى ذروتها يوم الثلاثاء بـ 7.12 دينار قبل أن تتراجع تدريجيًا لتستقر عند 7.04 دينار.

هذا الارتفاع المفاجئ في سعر الصرف يعيد تسليط الضوء على الخلافات السياسية العميقة التي تعصف بليبيا، وتأثيرها المباشر على الوضع الاقتصادي. وفقًا للخبير الاقتصادي إدريس الشريف، فإن الصراع المستمر بين محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، وحكومة الدبيبة هو المحرك الرئيسي لهذه التقلبات. الخلاف السياسي ليس جديدًا على الساحة الليبية، ولكنه يتجلى اليوم بشكل أكثر حدة نتيجة للتحالفات الجديدة والتحركات السياسية التي تزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي.

تأثير الخلافات السياسية على استقرار الاقتصاد.

يشير الشريف إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في الطبيعة السياسية للأزمة، مشددًا على أن الإصلاح الاقتصادي لا يمكن أن يتم في ظل غياب الإصلاح السياسي. هذا الأخير يجب أن يكون الأساس الذي يبنى عليه الجهاز الإداري للدولة، والذي سيكون بدوره مسؤولًا عن تنفيذ السياسات الاقتصادية بفعالية. بدون إصلاح سياسي يضمن مساءلة السلطات واستقرار المؤسسات، يبقى الحديث عن إصلاح اقتصادي مجرد ترف فكري لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع.

من الناحية المالية، تبدو الأرقام مقلقة للغاية. فقد أشار الشريف إلى أن عجز الميزانية الفعلي قد يتجاوز بكثير ما هو مقدر، حيث بلغ العجز المتوقع وفق الميزانية الحالية 37 مليار دينار، ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار الأبواب التي لم يتم تسديدها، مثل مرتبات العاملين في السفارات الخارجية التي لم تدفع لمدة ستة أشهر، فإن العجز قد يصل إلى أكثر من 75 مليار دينار. وإذا ما أضفنا الرسوم على صرف العملة الأجنبية، فإن العجز سيتجاوز 55 مليار دينار. هذه الأرقام تعكس واقعًا اقتصاديًا خطيرًا يتطلب تدخلًا عاجلًا لإصلاح الأوضاع المالية للدولة.

الخبير الاقتصادي إدريس الشريف: الإصلاح السياسي أولًا.

وفي هذا السياق، يشدد الشريف على ضرورة معالجة أزمة الإيرادات، خصوصًا إيرادات النفط التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الليبي. الإهمال في إدارة هذه الإيرادات يؤدي إلى فقدان موارد مالية ضخمة يمكن أن تسهم في تقليص العجز ودعم الميزانية. الإيرادات السيادية الأخرى تبدو شبه معدومة، حيث لا تشكل سوى 2% من إجمالي الإيرادات، وهو خلل كبير يعكس سوء الإدارة والفساد الذي ينخر في مؤسسات الدولة.

من هنا، يتضح أن الحلول الاقتصادية لن تكون كافية إذا لم تسبقها خطوات جادة نحو الإصلاح السياسي. الحاجة الملحة هي إلى بناء مؤسسات قوية قادرة على تحقيق الشفافية والمساءلة، وضمان استقرار النظام السياسي بما يسمح بتطبيق السياسات الاقتصادية بفعالية. من دون هذا الأساس، ستظل ليبيا تدور في حلقة مفرغة من الأزمات الاقتصادية والسياسية التي لا نهاية لها.

باختصار، يتطلب استقرار الاقتصاد الليبي رؤية شاملة تتجاوز الحلول الاقتصادية التقليدية. يجب أن تتوجه الجهود نحو تحقيق الإصلاح السياسي أولًا، ليكون بمثابة الأرضية الصلبة التي يمكن بناء اقتصاد قوي ومستدام عليها. بدون ذلك، ستبقى التحركات الاقتصادية مجرد محاولات يائسة لتدارك الأوضاع المتدهورة، في ظل غياب الإرادة السياسية لتحقيق التغيير المنشود.