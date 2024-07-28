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أسعار النفط تتجه لثالث خسارة أسبوعية

أسعار النفط تنخفض

28 يوليو، 2024 9:08 ص
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أسعار النفط
أسعار النفط

أخبار ليبيا 24

تتجهُ أسعار النفط إلى تكبد المزيد من الخسائر، مسجلةً في جلسة الإغلاق، ثالث خسارة أسبوعية، متأثرةً بضعف الطلب الصيني على الخام مما قلل من المكاسب والدعم المحتملين نتيجة عن انخفاض المخزونات الأميركية.

وجرى تداول خام برنت عند مستويات 82 دولارًا للبرميل مسجلاً 82.40 دولار للبرميل، في حين بلغ سعر الخام الأمريكب 78 دولارًا و 38 سنتًا للبرميل.

أما أسواق الغاز الطبيعي، فقد حققت ارتفعًا ملحوظًا بـ3‎%‎ في ظل هشاشة توازن السوق.

أسعار النفط وتخفيضات أوبك+

الجدير بالذكر أنَ تحالف منظمة أوبك+ قد وافقّ في يونيو على البدء في استعادة ما يقرب من 2.2 مليون برميل يومياً من الإنتاج المتوقف اعتبارًا من أكتوبر المقبل.

النفط-تحالف-أوبك+
النفط-تحالف-أوبك+

 

ومنذ أوائل أبريل الماضي.. تراجعت أسعار النفط الخام إذ فقدت أسعار النفط  حوالي 10 بالمئة من قيمتها منذ منتصف أبريل الماضي في ظل التوترات الجيوسياسية في المنطقة وضبابية الطلب على الخام.

أوبك+
أوبك+

بدورها توقعتْ شركة Rystad Energy أن تتزايد قوة الطلب على البنزين في صيف 2024؛ مسجلةً أعلى مستوياتها ما قبل جائحة كورونا، وفقَ الشركة.

وقالت شركة Rystad Energy الاستشارية في بياناتٍ حديثة، إن الطلب على البنزين سينمو خلال الصيف ويصل إلى ذروته ما قبل الوباء، على الرغم من علامات الضعف الأخيرة في السوق، بحسب الشركة.

28 يوليو، 2024 9:08 ص
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