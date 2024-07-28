أسعار النفط تتجه لثالث خسارة أسبوعية

تتجهُ أسعار النفط إلى تكبد المزيد من الخسائر، مسجلةً في جلسة الإغلاق، ثالث خسارة أسبوعية، متأثرةً بضعف الطلب الصيني على الخام مما قلل من المكاسب والدعم المحتملين نتيجة عن انخفاض المخزونات الأميركية.

وجرى تداول خام برنت عند مستويات 82 دولارًا للبرميل مسجلاً 82.40 دولار للبرميل، في حين بلغ سعر الخام الأمريكب 78 دولارًا و 38 سنتًا للبرميل.

أما أسواق الغاز الطبيعي، فقد حققت ارتفعًا ملحوظًا بـ3‎%‎ في ظل هشاشة توازن السوق.

الجدير بالذكر أنَ تحالف منظمة أوبك+ قد وافقّ في يونيو على البدء في استعادة ما يقرب من 2.2 مليون برميل يومياً من الإنتاج المتوقف اعتبارًا من أكتوبر المقبل.



ومنذ أوائل أبريل الماضي.. تراجعت أسعار النفط الخام إذ فقدت أسعار النفط حوالي 10 بالمئة من قيمتها منذ منتصف أبريل الماضي في ظل التوترات الجيوسياسية في المنطقة وضبابية الطلب على الخام.

بدورها توقعتْ شركة Rystad Energy أن تتزايد قوة الطلب على البنزين في صيف 2024؛ مسجلةً أعلى مستوياتها ما قبل جائحة كورونا، وفقَ الشركة.

وقالت شركة Rystad Energy الاستشارية في بياناتٍ حديثة، إن الطلب على البنزين سينمو خلال الصيف ويصل إلى ذروته ما قبل الوباء، على الرغم من علامات الضعف الأخيرة في السوق، بحسب الشركة.