أرحومة يكشف عن خطط الحكومة الليبية لتأهيل وتدريب الشباب لسوق العمل

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خلال مشاركته في المؤتمر الأول الذي نظمه حزب حماة الوطن المصري، كشف الدكتور عبدالله الشارف أرحومة وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية، عن ملامح الخطة التي وضعها الدكتور أسامة حماد رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، لتأهيل آلاف من الشباب عن طريق تدريبهم في الداخل والخارج للحصول على فرص عمل مناسبة في مختلف المهن والتخصصات.

مستقبل الوظائف للشباب

وبحسب بيان الحكومة الليبية، حمل المؤتمر عنوان “وظائف ومهارات المستقبل”، تفاعلاً مع اليوم العالمي لمهارات الشباب الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2014، حيث يتم الاحتفاء به في 15 من يوليو كل عام.

ونوه أرحومة خلال كلمته في إطار تدريب وتأهيل الشباب وخاصة الباحثين عن العمل أنه “في هذا الصدد أطلقت وزارة العمل والتأهيل مبادرة “صناعة كادر ليبي”، والتي تهدف إلى تدريب حوالي 25 ألف باحث عن العمل في الداخل وتدريب ألف باحث عن العمل بالخارج في مختلف المهن والتخصصات”.

وأوضح أرحومة “أعدت الوزارة خطة استراتيجية خماسية سيتم استلامها في مراسم رسمية خلال يومي الإثنين والثلاثاء القادمين بالمملكة الأردنية الهاشمية حيث نفذت الخطة بالتعاون بين الخبراء الليبيين ولجنة من الاستشاريين الأردنيين والتي تشمل عديد الملفات من أهمها ملف التدريب والتشغيل”.

ونوه أرحومة بحسب البيان إلى “توقيع مذكرة التفاهم بين الوزارة ومجمع عمال مصر، مشيرًا إلى أنها قد دخلت حيز التنفيذ، إذ ستنطلق الدفعات التدريبية من الشباب الباحثين عن العمل في مجمع عمال مصر على مختلف التخصصات التي توفر لهم عمل حقيقي في سوق العمل الليبي”.