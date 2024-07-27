وفد إيطالي يعاين مبنى “جالاريا دي بونو” في طرابلس لصيانته

أخبار ليبيا 24

تشهد المدينة القديمة في طرابلس والمناطق المجاورة لها، عمليات ترميم وصيانة واسعة يقودها جهاز إدارة المدن التاريخية، ويزور هذه الأيام وفد إيطالي اطلع على وضع مبنى (رواق الكرامة) (جالاريا دي بونو) إذ يعد واحدا من أبرز المباني المعمارية الإيطالية في البلاد.

صيانة المباني التاريخية

وبحسب بيان وزارة الحكم المحلي التابعة لحكومة الوحدة منتهية الولاية، أوضحت أن تم الاتفاق، على وضع آلية للتعاون المشترك الدائم بين جميع المؤسسات التي حضرت الاجتماع، بما يخدم مصلحة المباني التاريخية في ليبيا.

ضم الوفد رئيس المكتب الاقتصادي التجاري بالسفارة الإيطالية جياكومو غراندوسو، ومدير مكتب وكالة التجارة الإيطالية لويجي دابريا، ورئيس غرفة التجارة الليبية – الإيطالية نيكولا كوليتشي، وممثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) أنجيلو أرجيتو. وكان في استقبالهم مدير عام جهاز إدارة المدن التاريخية بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة منتهية الولاية أيمن ضو، وعميد بلدية طرابلس المركز إبراهيم الخليفي.

وعاين الوفد المختص المبني وتقييم حالته المعمارية الراهنة، بحضور مدير شركة «اليقين» القابضة المنفذة أعمال صيانة وترميم المبنى، ماجد محمد، حيث اطلع على المخططات والتصاميم المعدة لصيانة الموقع وترميمه.

وعن المبنى التاريخي، الذي جرى بناؤه في العام 1931 خلال فترة الاحتلال الإيطالي، ويحمل اسم الحاكم العسكري الإيطالي إميليو دي بونوـ ويقع في سط مدينة طرابلس في ساحة الجزائر.

ويتكون المبنى من أربعة أجزاء، وشهد إقامة عروض موسيقية ومعارض فنية، وسُمي في عهد معمر القذافي «رواق الكرامة». وقد أعلنت بلدية طرابلس، في مايو 2022، المضي في صيانة المبنى وترميمه.