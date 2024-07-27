جهاز التنمية يحقق طفرة إنشائية في سرت.. مطار وميناء وجسور ومرافق صحية

تقييم مطار خليج سرت : زيارة وفد من شركات الطيران وأمن المطارات لتقييم الأعمال النهائية.

ميناء سرت البحري : تحالف مصري يزور الموقع، وتقديم تصاميم لاستيعاب 10 سفن تجارية.

كوبري الكرامة : تدشين جسر جديد في سرت ضمن مشروعات الجسور الكبرى.

مركز صحي أبوهادي: افتتاح مركز صحي مزود بأحدث التجهيزات لخدمة الأهالي.

الظهيرة في سرت، قلب ليبيا النابض بالتجدد والنماء، شهدت اليوم مشهداً مختلفاً ينبض بالأمل والمستقبل. في هذا اليوم، كانت سرت على موعد مع حدثين مهمين يعكسان رؤية بعيدة المدى لتطوير المدينة وتحقيق الطموحات الوطنية. البداية كانت مع زيارة وفد تقييم أداء مطار خليج سرت الدولي، الذي جاء ليقف على آخر الأعمال التنفيذية، مستعرضاً المقترحات لتعزيز كفاءة المطار الذي بات على مشارف الافتتاح.

وصل صباح هذا اليوم وفد من شركات الخطوط الجوية الليبية والبراق، بالإضافة إلى ممثلين عن شركة الجسر للمناولة والخدمات الأرضية، وفريق من مكتب أمن المطارات. جاءوا جميعاً لتفقد آخر المستجدات في مطار خليج سرت الدولي، الذي يُنتظر أن يُفتتح قريباً. كان في استقبالهم المدير العام لشركة البراق، والمدير التجاري، ومدراء العمليات والعلاقات العامة والفنية، بالإضافة إلى المستشارين الفنيين من الشركات المعنية. استعرض الوفد خلال جولته بعض أعمال التطوير التي أجرتها الإدارة التنفيذية للجهاز الوطني، مبدياً إعجابه بما تحقق من إنجازات جعلت من المطار علامة بارزة في مجال الطيران المدني.

في نفس السياق، استقبلت إدارة الجهاز الوطني للتنمية، ظهر أمس، وفداً مصرياً يمثل تحالف الشركات المتخصصة في إنشاء الموانئ والمسح البحري. كان في مقدمتهم مفوض عام الشركات والطاقم الفني المتخصص في المسح البحري والتوصيف الهندسي للموانئ. قدم الفريق المصري خلال جولته الميدانية في موقع ميناء سرت البحري، والمنطقة الحرة التي جرى تدشين أولى مراحلها مؤخراً، استعراضاً مفصلاً للتصاميم والاستراتيجيات التي وضعها الجهاز الوطني للتنمية.

استمع الوفد إلى شروحات وافية من المدير التنفيذي للجهاز والمكتب الاستشاري، حيث تم تقديم تفاصيل عن المساحة الإجمالية للميناء والتي تبلغ 144 مليون متر مربع. أشار المدير التنفيذي إلى أن الميناء، بمساحاته المفصلة، سيستوعب 10 سفن تجارية بقدرة استيعابية تصل إلى 600 طن لكل منها، بما يعزز من حركة التجارة والاقتصاد الوطني. كما تم استعراض تصاميم خاصة بمساحات الأرصفة، ومنطقة تخزين تبلغ 37 هكتاراً، تضاف إلى مرافق الميناء التي تشمل “رورو الركاب” لنقل البضائع المحملة على عجلات.

كما تم تدشين كوبري الكرامة، الذي يُعد واحداً من أبرز الجسور في ليبيا، ضمن مشروعات الجسور الكبرى التي يشرف عليها الجهاز الوطني للتنمية. الكوبري الجديد، الذي يدمج مع جزيرة دوران مدخل مدينة سرت الشرقي، يأتي في إطار خطة شاملة لتعزيز البنية التحتية للمدينة. وقع المدير التنفيذي للجهاز عقد إنشاء الكوبري مع إحدى الشركات الدولية، وهو جزء من مشروع أكبر يشمل إنشاء جسر المشير خليفة حفتر الرابط بين الطريق الساحلي والمطار، وجسر شهداء 6/6، الذي يتوقع أن ينتهي العمل بهما قبل نهاية هذا العام.

وفي منطقة أبوهادي، احتفى الأهالي بافتتاح المركز الخدمي الصحي “جابر بن حيان”. حضر الاحتفال جمع غفير من سكان المنطقة وممثلي قطاع الصحة والأعيان، حيث تم تكريم القائد العام للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، وكذلك الجهاز الوطني للتنمية، تقديراً لجهودهما في تحقيق هذه الإنجازات. المركز الصحي، الذي يعد من أحدث المرافق في ليبيا، مزود بأحدث التجهيزات الطبية في مجال الباطنة والجراحة وطب الأسنان، بالإضافة إلى قسم خاص لأمراض النساء ومختبر للتحاليل الطبية. يهدف المركز إلى تقديم خدمات صحية متميزة لسكان المنطقة، بما يسهم في تعزيز استقرارهم الصحي والنفسي.

لم تقتصر الإنجازات على الجسور والموانئ والمرافق الصحية، بل امتدت أيضاً إلى البنية التحتية للطرق. حيث احتفل أهالي سرت بافتتاح طريق موسى بن نصير المزدوج، الذي يعد إضافة حضارية جديدة للمدينة. هذا الطريق، الذي يربط بين أحياء سرت ويتميز بعرضه الذي يتسع لأربع حارات، سيحل الكثير من مختنقات السير ويعزز من حركة المرور داخل المدينة. خلال الاحتفال، تم إلقاء كلمات وقصائد شعرية، وشُكرت القيادة العامة للجهاز الوطني للتنمية على جهودهم المبذولة في إنجاز هذه المشاريع التي تعد جزءاً من خطة متكاملة لتطوير سرت وتعزيز استقرارها.