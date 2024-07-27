توغي تناقش سبل حماية الفن والثقافة الليبية من السرقات

أخبار ليبيا 24

يتعرض الفن الليبي بتنوعه إلى اعتداءات مستمرة من قبل فنانيين وفنانات الدول المجاورة، على اعتبار أن ليبيا تفتقر لوجود نقافات فنية فاعلة تعمل على حماية الفن والأدب الليبي من السرقات أو التعديات بغير وجه حق.

حفظ الموروث الفني والثقافي الليبي

وفي سياق جهود وزارة الثقافة والتنمية المعرفية لحكومة الوحدة منتهية الولاية، لحماية وصون التراث، اجتمعت الوزيرة مبروكة توغي لمناقشة حماية التراث الثقافي غير المادي من السرقة، مع الدكتور ناصر ناجي بن جابر نقيب المهن الموسيقية في طرابلس، بحضور مدير إدارة المطبوعات والمصنفات الفنية، ومدير إدارة الإنتاج الفني ومدير إدارة التعاون الثقافي الدولي، وخبير الفنون بالوزارة.

وبحسب بيان الوزارة تم خلال اللقاء مناقشة تزايد سرقة الموروث الثقافي الفني الليبي في مخالفة للقوانين المحلية والدولية ذات الصلة، التي وقّعت عليها أغلب دول العالم الأعضاء في منظمة “الويبو” الدولية لحماية حقوق المؤلف والملكية الفكرية والحقوق المجاورة وتم مناقشة السبل الكفيلة للمحافظة على التراث الفني وذلك بالعمل على رقمنة التراث الفني الثقافي للتصدي لحمايته، وهو ما يتطلب تضافر الجهود المشتركة في هذا المجال لتوثيق الأغاني الليبية والتراث غير المادي المسموع من مختلف مناطق ليبيا، بهدف توثيق الموروث الوطني الثروة الفنية والثقافية وحفظها من السرقة أو التشويه بالطرق الحديثة على اليوتيوب والسوشيال ميديا.

وتعمل الوزارة على تكثيف الجهود والتنسيق المشترك على مستوى المنظمات الدولية، “منظمة اليونسكو” و”المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية”، لمحاربة التعدي على ذاكرة ليبيا.

وبحث الاجتماع آليات حقوق الملكية الفكرية والإجراءات التي تقوم الإدارة العامة للمطبوعات والمصنفات الفنية بقسم الملكية الفكرية، إذ أوضح يوسف موسى مدير إدارة المطبوعات بأن الإدارة وفق الاختصاص تعمل على تنفيذ قانون المطبوعات رقم 76 لسنة 1972 والقانون رقم 9 لسنة 1968 بشأن حماية حق المؤلف والقانون رقم 7 لسنة 1984 بشأن إيداع المصنفات الفنية وإن من ضمن مهامها وما يقوم به قسم الملكية الفكرية المعتمد بموجب القرار رقم 527 لسنة 2017 كأحد الأقسام الرئيسية بالإدارة ويتم إجراء توثيق حقوق الملكية الفكرية وفق إجراءات وكل ما يرد إليها من القطاع العام والخاص

ونوهت مبروكة توغي أن وزارة الثقافة تهدف إلى وضع آليات قانونية تمكّن من حماية التراث الليبي حتى لا يتمّ نسْب عناصره إلى دول أخرى.