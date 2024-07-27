بوغالي في تونس: تعزيز التعاون البرلماني الجزائري التونسي

إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، يزور تونس.

الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات البرلمانية والتجارية بين الجزائر وتونس.

توقيع 26 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين في أكتوبر الماضي.

القضايا الإقليمية مثل الهجرة غير النظامية، الإرهاب، والملف الليبي كانت في طاولة النقاش.

الجانبان أكدا على أهمية الاجتماع التشاوري بين قادة تونس، الجزائر، وليبيا لتعزيز التعاون الثلاثي.

زيارة رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، إبراهيم بوغالي، إلى تونس تحمل في طياتها أبعاداً سياسية وتجارية عميقة، إذ تستمر هذه الزيارة حتى يوم الاثنين المقبل بدعوة من نظيره التونسي إبراهيم بودربالة. وقد كان في استقبال بوغالي عدد من النواب، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية والتجارية بين البلدين.

بوغالي وبودربالة.. إرادة مشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية

أوضح بوغالي أن هذه الزيارة تأتي في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين المجلسين، مؤكداً أنها تعكس الإرادة المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية ودفعها إلى مستويات جديدة. وقد أشار إلى أن هذه الزيارة تندرج في سياق تفعيل الاتفاق الموقع بين البلدين خلال زيارة بودربالة إلى الجزائر في أكتوبر الماضي.

اللجان المشتركة توقع 26 اتفاقية لتعزيز التعاون بين الجزائر وتونس

وشهدت العاصمة الجزائرية في 4 أكتوبر 2023، اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية الذي أفضى إلى توقيع 26 اتفاقية ومذكرة تفاهم، تعكس الالتزام الجدي من الجانبين بتطوير التعاون في مختلف المجالات.

من جانبه، دعا رئيس البرلمان التونسي إلى توظيف العلاقات الأفقية لخدمة المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، مشيراً إلى أن العزيمة المشتركة لقائدي البلدين والمشاورات المستمرة بينهما تشكل دوافع رئيسية لتعزيز التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة.

تونس والجزائر: تعاون برلماني لمواجهة التحديات الإقليمية

وتطرقت المناقشات أيضاً إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث شدد بوغالي على ضرورة تطبيق اللوائح الأممية المتعلقة بملف الصحراء الغربية، إلى جانب ملفات الهجرة غير النظامية ومكافحة الإرهاب والملف الليبي. وقد اتفق الجانبان على أن الحل في ليبيا يجب أن يكون “ليبيا – ليبيا”، بعيداً عن التدخلات الخارجية.

وأكد الطرفان على أهمية الاجتماع التشاوري الأول بين قادة تونس، الجزائر، وليبيا في أبريل الماضي، والذي تناول توافقات سياسية وأمنية واقتصادية تشجع على مواصلة التنسيق الثلاثي بما يخدم مصالح شعوب المنطقة.

زيارة بوغالي إلى تونس تعزز العلاقات البرلمانية والتجارية، مع توقيع 26 اتفاقية. المناقشات تشمل قضايا إقليمية مثل الهجرة والإرهاب، والتأكيد على التعاون الثلاثي.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين تونس والجزائر ليست وليدة اليوم، بل تمتد عبر التاريخ، وتقوم على أسس من الأخوة والتعاون المثمر. في هذا السياق، يرى عبد الرزاق عويدات، رئيس كتلة الخط الوطني السيادي في البرلمان التونسي، أن العلاقة بين البلدين تعكس شراكة حقيقية تمتد لعقود، خاصة في المجال التجاري، حيث تستفيد تونس من الغاز الجزائري والطاقة الكهربائية.

وأشار عويدات إلى أن تونس تسعى إلى تنشيط الشريط الحدودي مع الجزائر من خلال بعث مشاريع صناعية ضخمة تنعش الاقتصاد التونسي الجزائري وتعزز العلاقات الثنائية. كما اعتبر إنشاء مجلس شراكة بين منظمات أصحاب العمل بين تونس والجزائر وليبيا في يوليو الجاري خطوة مهمة لبناء المغرب العربي المشترك.

التنسيق التونسي الجزائري: دعم مستمر للتنمية الاقتصادية والأمنية

وفيما يتعلق بالتقارب في ملف الهجرة، أكد المحلل السياسي نبيل الرابحي أن تونس تمثل العمق القومي الجزائري، والجزائر هي الأمن الوطني لتونس. وأشار إلى أن التنسيق بين تونس والجزائر أصبح ضرورياً، خاصة في ما يتعلق بملف الهجرة، مؤكداً أن الجزائر تعتبر نفسها معنية بهذا الملف وتسعى دائماً إلى أن تكون ضمن التنسيق التونسي الإيطالي.

وختم الرابحي بأن التنسيق التونسي الجزائري يشمل أيضاً ملفات أمنية واقتصادية، وأن التعاون بين البلدين يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة في المنطقة.

هذه الزيارة التي تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات كبيرة على مختلف الأصعدة، تعكس الإرادة القوية للبلدين لتعزيز التعاون والشراكة، وتؤكد على الدور المحوري للعلاقات الثنائية في تحقيق الاستقرار والتنمية لشعبي البلدين والمنطقة ككل.