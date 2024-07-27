المؤسسة الليبية للاستثمار تعقد شراكة دولية لتعزيز الاستثمار

عقدتْ المؤسسة الليبية للاستثمار اتفاقية تعاونٍ مع شركة &Strategy لتقديم الدعم الفني والاستشاري لتنفيذ خطة استثمار تضمن توزيع وتوظيف أصول المؤسسة بما يحقق معدلات الأداء الاستثماري المستهدفة.

وأوضحت المؤسسة الليبية للاستثمار في منشورٍ عبر منصة فيسبوك أنها عيّنتْ مستشار استثمار دولي لدعم تنفيذ خطتها الاستثمارية للسنوات المقبلة.

ووفقَا لمنشور المؤسسة الليبية للاستثمار، تضمنت مباحثات المؤسسة مع الشركة الدولية إعادة هيكلة أصولها في الخارج من أجل المحافظة على القيمة وزيادة معدلات العائد.

وأشارت المؤسسة في ذات المنشور إلى مساعيها لتوجيه استثماراتها في الداخل وفقًا لخطة استثمارية متنوعة تشمل الطاقات المتجددة والبنية التحتية، بما يًحقق التنمية الاقتصادية المستدامة لسنة 2024-2027، بحسبِ منشورها.

وفي وقتٍ سابق… أعلنتْ المؤسسة الليبية للاستثمار انضمامها إلى منتدى المستثمرين السياديين في أفريقيا، عن الاجتماع السنوي الثالث لمنتدى المستثمرين السياديين في أفريقيا والمقرّر عقدهُ في موريشيوس خلال يومي 10 و11 من يونيو الحاليّ.

وبحسبِ المؤسسة الليبية للاستثمار، من المقرر أن يعقد الاجتماع تحت شعار التنمية المستدامة: قيادة التحولات وتحفيز الفرص وإحداث الأثر” معتبرةً أنّ هذا الاجتماع يعدّ “فرصة لأعضاء للتجمع ومناقشة التوجهات والمبادرات الإستراتيجية وتبادل الخبرات والمسائل ذات الاهتمام المشترك للصناديق السيادية في القارة الأفريقية” بحسب منشورها عبر منصة فيسبوك.

وتجدُر الإشارة إلى أنَ منتدى المستثمرين السياديين في أفريقيا تأسس في العام 2022 “كمنصة تضم الصناديق السيادية والمستثمرين السياديين على مستوى المنطقة إقليمياً بهدفِ تعزيز التعاون وتبادل المعرفة وتسريع زيادة رأس المال لصالح التنمية الشاملة والمستدامة في القارة” بحسب منشور المؤسسة الليبية للاستثمار.