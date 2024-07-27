الدولار يواصل ارتفاعه في السوق الموازية

أخبار ليبيا 24

ارتفعت قيمة الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية خلال الأسبوع الماضي، إذ وصل في تعاملات اليوم السبت إلى سعر 7.06 دينار للدولار الواحد.

وبلغ سعر اليورو 7.53 دينار بعد أن كان في تعاملات يوم الأمس 7.50 دينار، واستقر سعر صرف الجنيه الإسترليني عند 8.70 دينار، والليرة التركية ظلت عند سعر 0.20 دينار، والعملة التونسية التي استقرت دون تغيير عند 2.15 دينار، بحسب متداولين في السوق الموازية.

أسعار الذهب

في حين وصلت أسعار كسر الذهب 18 ب392.5 دينار، وكسر ذهب 21 ب457.9 دينار، في السوق الموازية.

أسعار العملات الأجنبية في السوق الرسمية

في تعاملات السوق الرسمية بحسب نشرة المصرف المركزي، استقر متوسط سعر صرف العملة الأميركية أمام العملة الليبية عند مستوى 4.83 دينار في حين انخفض سعر صرف اليورو إلى 5.23 دينار من 5.24 دينار المسجل خلال الأيام السابقة، والجنيه الإسترليني إلى 6.22 دينار من 6.23 دينار أمس، وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

واستقر سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 دينار. ولم يطرأ تغيير على سعري الليرة التركية واليوان الصيني اللذين سجلا 0.14 دينار و0.66 دينار على التوالي.