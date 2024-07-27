الدبيبة يوجّه بفتح تحقيق للكشف عن ملابسات انفجار زليتن

وجّه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، المدعي العام العسكري، باتخاذ الإجراءات وفتح تحقيق في واقعة الانفجار الذي وقع فجر الجمعة، بمنطقة الكادوش بمدينة زليتن.

بدورهِ طالب المجلس البلدي – زليتن الجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الحادثة، والإسراع في عملية أبعاد مخازن الذخائر والأسلحة عن المناطق السكنية، معربًا قلقه تُجاه تكرار حوادث الانفجارات.

واندلع فجر الجمعة انفجار مدوي في مخزن أسلحة وذخائر في مقر كتيبة «العيان» العكسرية في زليتن.

وأظهرت مقاطع الفيديو المصورة عبر منصات التواصل الاجتماعيتصاعد أعمدة الدخان الكثيفة من مخزن الأسلحة مع سماع أصوات انفجارات متتالية.

وبحسبِ شهود عيان اندلع الانفجار عند الرابعة فجرًا – يوم الجمعة، وتضارب الروايات حول سبب الواقعة.

ويقعُ مخزن الأسلحة قرب الأحياء السكنية بمنطقة كادوش ولا إصابات مؤكدة في صفوف المواطنين حتى اللحظة.