اعتدال درجات الحرارة على كافة المناطق ورطوبة مرتفعة على المدن الساحلية

أخبار ليبيا 24

تعتدل الأجواء الصيفية لهذا اليوم السبت على كافة المناطق في البلاد، مع ارتفاع نسبي للرطوبة على المناطق الساحلية، بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية.

تفصيل لحالة الطقس على المناطق

رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة

تكون حالة السماء صافية إلى قليلة السحب، فيما تكون حركة الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتنشط أحيانا على بعض المناطق الساحلية، في حين درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و33 درجة مئوية على المناطق الساحلية، مع رطوبة عالية نسبياً، وتتراوح بين 35 و38 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل انخفاضا طفيفا وتدريجيا، خاصة على الدواخل، خلال اليومين المقبلين.

الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد

تكون حالة السماء صافية إلى قليلة السحب، وحركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، وتنشط غداً على بعض المناطق، فيما تتراةح درجات الحرارة القصوى بين 30 و35 درجة مئوية، مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية.

الجفرة وسبها وغات وغدامس و الحمادة

تكون حالة السماء صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر أحيانا اليوم على أقصى مناطق الجنوب تحديداً غات وما جاورها.

وتكون حركة الرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، أما عن درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و42 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا على غالبية المناطق مساء غد نتيجة تغير الرياح إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.