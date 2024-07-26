8 مبادرات يطرحها المصرف المركزي لحل مشكلة السيولة النقدية

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في الوقت الذي يصل فيه الدولار أمام الدينار الليبي إلى 7 دينار، في السوق الموازية وسط أوضاع معيشية قاسية يعيشها المواطن الليبي، يعقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير اجتماعات ولقاءات على مستوى إقليمي لتحسين منظومات الدفع الالكتروني في ظل نقص السيولة النقدية في المصارف.

مشروع المصرف المركزي للتحول الرقمي

عقد في مقر المؤسسة العربية المصرفية بلندن، اجتماعاً ضم محافظ مصرف ليبيا الصديق الكبير، ونائبه مرعي مفتاح رحيل، بحضور أعضاء اللجنة التسييرية لمشروع استراتيجية الشمول المالي والتحول الرقمي، ومجلس إدارة شركة معاملات، وممثلين عن المؤسسة العربية المصرفية وشركة الخدمات المالية العربية.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي للمصرف المركزي، أوضح فيه أن الاجتماع تناول استراتيجية مصرف ليبيا المركزي في الشمول المالي لتسريع الدفع الإلكتروني، والتي يتم إعدادها بالشراكة مع شركة أوليفر وايمان (Oliver Wyman) العالمية.

وأضاف المكتب الإعلامي أنه تم إقرار 8 مبادرات تشمل تطوير الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع، عبر التقنية المالية والتحول الرقمي، والدفع الفوري، والصيرفة المفتوحة، وتطوير الموزع الوطني، وإعداد الضوابط المنظمة لهذا المجال وفق أفضل الممارسات.

أكد الصديق الكبير خلال الاجتماع على أهمية هذه المبادرات في تعزيز الشمول المالي، وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية، مما يسهم في التغلب على مشكلة السيولة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية الشاملة في ليبيا.

وفي سياق آخر منفصل، أعرب مصرف ليبيا المركزي عن استغرابه من تكليف وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة منتهية الولاية لهيئة الرقابة الإدارية، كنقطة اتصال رسمية فيما يتعلق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المهربة والتحقيق في الجرائم الإلكترونية. شدد المصرف المركزي على أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هي صاحبة الاختصاص الأصيل في هذا المجال.