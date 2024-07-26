صيانة طارئة توقف الإمداد المائي لخط أنابيب أجدابيا - السرير

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي عن عزمه إجراء صيانة وصفها بالطارئة ليمنظومة خط أنابيب تازربو – بنغازي.

وأوضحَ جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي في خطابٍ وجهه إلى الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، أن خطة التشغيل والصيانة تتطلب خلال فترة الإصلاحات، تخفيض الإمداد المائي من الحقول والآبار و إيقاف تدفق المياه بخط أنابيب السرير – أجدابيا خلال فترة تنفيذ الأعمال وذلك اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل ولمدة 30 يومًا.

وأحاط الجهاز الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتعويض النقص في المياه عن طريق صهاريج نقل المياه، وسيقوم موقع الجهاز بإجدابيا بتحديد نقطة تعبئة والمساعدة حسب الإمكانات المتاحة.

ولا شك بأن التغيرات المناخية والاستهلاك المفرط للمياه، جعل من المياه عملة نادرة في عصر التطرف المناخي والاحترار، إذ يشكل شُح المياه هاجسًا يهدد دول المغرب العربي وعلى رأسها ليبيا بالعطش؛ فبحسب معهد الموارد العالمية، تعد ليبيا من أكثر الدول تأثراً بشح المياه في العالم.

الحاجة الملحة للمياه، دفعت دول الجزائر وتونس وليبيا إلى إنشاء منطقة مشتركة لاستخراج المياه الجوفية القابعة تحت تلك الدول الثلاثة، وذلك بهدفِ تحقيق الأمن المائي.

ووفقًا لما أكدتهُ وزارة الريّ الجزائرية، فإن المنطقة المشتركة للدول الثلاثة تمتد على مساحة مليون كيلو متر مربع، وتحتوي على ستين ترليون متر مكعب من المياه الجوفية، ومن المتوقعِ أن يمتد عمر المنطقة المشتركة إلى خمسة أو ستة قرون مقبلة، في حلا جرى استخراج ثماني مليارات متر مكعب من المياه سنويًا، بحسب وزارة الريّ الجزائرية.

ليبيا لا تعاني فقط من الشحّ المائي، فبحسب مركز «كارنيغي للسلام الدولي» ترزح ليبيا تحت وطأة الآثار الضارة الناجمة عن التغيّر المناخي، إذ احتلت فيالمرتبة الـ126 من بين 182 دولة، من البلدان الأكثر ضعفًا وتأثرًا بالتغيرات المناخية.