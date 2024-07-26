روسيا ترفع إنتاج الغاز الطبيعي بـ8.2%

أقدمتْ روسيا على رفع إنتاج الغاز الطبيعي خلال أول 6 أشهر من العام الحالي بما نسبتهُ 8.2% وفقًا لبيانات وكالة بلومبيرغ للأنباء.

وتزامن رفع روسيا لإنتاج الغاز الطبعي مع زيادة الصادرات إلى أوروبا و الصين، ونمو الطلب على الغاز محليًا، فبحسبِ وزارة النفط الروسية، أنتجت روسيا 345.8 مليار متر مكعب من الغاز وذلك من يناير وحتى يونيو الماضي.

وأشارت وكالة بلومبيرغ للأنباء إلى أن تدفقات الغاز إلى الصين خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 15.2 مليار متر مكعب، بحسب بلومبيرغ.

وفي الأثناء.. حققَ الناتج المحلي الإجمالي في روسيا نموًا يفوق ما نسبتهُ 5 بالمئة، فبحسب ميخائيل ميشوستين رئيس الوزراء الروسي؛ يفوق هذا النمو التوقعات بكثير.

وأوضحَ ميخائيل ميشوستين رئيس الوزراء الروسي أن النمو الاقتصادي ارتفع خلال أبريل في الماضي إلى 4.5 بالمئة، في حين ارتفع على 5 بالمئة خلال يونيو الماضي مقارنةً مع ذات الفترة من العام الماضي، مضيفًا أن هذا النمو يأتي رغم اجميع المحاولات الخارجية لإيقافنا، على حد تعبيره.

وفي سياقٍ منفصل… سمحتْ الحكومة الروسية لمصافي تكرير النفط بمواصلة تصدير البنزين حتى نهاية يوليو الحاليّ، بعد أن كان مقرر انتهاء هذا التصريح مع حلول نهاية يونيو الماضي.

وكانت الحكومة الروسية قد منعت تصدير البنزين لمدة 6 أشهر حرصًا على منع نقص الوقود محليًا في ظل ارتفاع الأسعار العالمية.

وقبل عامين.. استطاعت روسيا تصدير أكثر من 140 ألف برميل يوميًا من الوقود إلى العالم، أي ما يمثل 14% من إنتاج روسيا الكُلي، وفقَ وكالة رويترز للأنباء.