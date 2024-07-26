خلال 6 أشهر.. عجز ميزانية المغربي يتقلص بـ 1.5%

كشف فوزي لقجع، وزير الميزانية المغربي، عن تقلص عجز ميزانية المغربي خلال أول 6 أشهر من العام 2024 بـ 1.5% على أساس سنوي.

ووفقًا للمسؤول المغربي، تقلص العجز إلى 27.5 مليار درهم أي ما يعادل 2.8 مليار دولار، وتتوقع السُلطات المغربية تحقيق نمو قدره 4.6% خلال العام المقبل، في ظل انتعاش الاقتصاد العالمي ومقاومة الاقتصاد المغربي للتحديات العالمية.

بدوره قال البنك الدولي إن الاقتصاد المغربي تمكن من الصمود وأثبتَ قدرتهُ على مواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة.

وأكد البنك الدولي في تقريرهِ أنّ الاقتصاد المغربي نجح في التغلب على تباطؤ الاقتصاد العالمي، وصدمة التضخم، وزلزال منطقة الحوز، بل وأظهرت مؤشراته انتعاشًا ونموًت ملحوظين.

واعتبر البنك الدولي أن الاقتصاد المغربي أظهر مروته خلال العام الماضي مع زيادة بنسبة 3.4 في المائة في الناتج المحلي الحقيقي، مدفوعًا بانتعاش السياحة، وقطاعات الصناعات والتصدير.

وفيما سبق… توقعتْ المندوبية السامية للتخطيط، أن يُحقق نمو اقتصاد البلاد ارتفاعًا قدّره 3 في المئة خلال العام الحالي.

كما أشارت توقعات المندوبية السامية للتخطيط، إلى إمكانية أن ينتعش نمو الاقتصاد بـ3.7 في المئة خلال العام 2025؛ مدفوعًا بزيادة الاستثمارات العامة وتراجع التضخم، وفقَ توقعات المندوبية السامية للتخطيط.

كما تضمنت توقعات المندوبية انخفاض معدل التضخم العام من مستوى 6.4% كان قد سجله العام الماضي، إلى مستوى 1.8% خلال العام 2024.