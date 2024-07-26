تقارير أممية تحذر من وقوع أكبر مجاعة في العالم بالسودان

أخبار ليبيا 24

تحذر تقارير أممية من وقوع أكبر مجاعة في العالم، بالسودان إذ يمنع الجيش السوداني شاحنات الأمم المتحدة المحملة بالطعام من الدخول عبر المنافذ الحدودية، ليجد أكثر من 400 ألف سوداني يواجهون خطر المجاعة القاتلة.

الخوف من الجوع أكثر من القتل

ويحذّر الخبراء من أن السودان، الذي بالكاد يُسيّر أموره بعد 15 شهراً من القتال، قد يواجه قريباً واحدة من أسوأ المجاعات في العالم منذ عقود. ولكن رفْض الجيش السوداني السماح لقوافل المساعدات التابعة للأمم المتحدة بالمرور عبر المعبر يقوّض جهود الإغاثة الشاملة، التي تقول جماعات الإغاثة إنها ضرورية للحيلولة دون مئات الآلاف من الوفيات (ما يصل إلى 2.5 مليون شخص، حسب أحد التقديرات بحلول نهاية العام الحالي).

ويقع المعبر الحدودي المغلق في أدري، وهو المعبر الرئيسي من تشاد إلى السودان. وعلى الحدود، لكن ما يُمنع عبوره إلى داخل السودان هو شاحنات الأمم المتحدة المليئة بالطعام الذي تشتد الحاجة إليه في دارفور؛ إذ يقول الخبراء إن هناك 440 ألف شخص على شفير المجاعة بالفعل. ويقول اللاجئون الفارون من خطر الحرب أن الذي دفعهم للخروج والهرب الجوع وليس الاقتتال.

وكان الجيش السوداني قد فرض قراراً بإغلاق المعبر_أدري_ منذ 5 أشهر، بدعوى حظر تهريب الأسلحة. لكن يبدو أن هذا لا معنى له؛ إذ لا تزال الأسلحة والأموال تتدفق إلى السودان، وكذلك المقاتلون، من أماكن أخرى على الحدود الممتدة على مسافة 870 ميلاً، التي يسيطر عليها في، قوات الدعم السريع.