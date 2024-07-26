تعرف على تطور أعداد النازحين قسراً حول العالم

أخبار ليبيا 24

دفعت الصراعات السياسية والصراعات المسلحة والأوضاع الاقتصادية الصعبة، الملايين من الأشخاص حول العالم للنزوح قسراً إلى دول أكثر استقراراً من دولهم، ونشير تقارير جديدة صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن ازدياد أعداد النازحين حول العالم في آخر عشر سنوات.

النزوح أملا في مستقبل أفضل

ووفقاً لتقرير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين “في نهاية عام 2023، كان ما يقدر بنحو 117.3 مليون شخص قد نزحوا قسراً في جميع أنحاء العالم نتيجة الاضطهاد والصراعات والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان والأحداث المخلة بالنظام العام بشكلٍ جسيم. واستناداً إلى البيانات العملياتية، فقد استمر النزوح القسري بحسب تقديرات المفوضية في الازدياد على مدى الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، وبحلول نهاية أبريل 2024، فإنه من المرجح أن يكون عدد النازحين قسراً قد تجاوز الـ120 مليوناً”.

وتشكل هذه الزيادة التي حدث مع نهاية عام 2023 ارتفاعاً بنسبة 8 بالمائة، أو ما مجموعه 8.8 مليون شخص ، مقارنة بنهاية عام 2022، كما أنها تعد استمراراً لسلسلة من الزيادات السنوية المتعاقبة على مدى السنوات الـ 12 الماضية.

وبحسب التقرير أوضح أن “ازداد عدد اللاجئين حول العالم بنسبة 7 بالمائة، ليصل إلى 43.4 مليون شخصٍ خلال هذا العام. ويتضمن هذا العدد 31.6 مليون لاجئ وشخص في وضع شبيه بوضع اللاجئ، و5.8 مليون شخصٍ آخرين بحاجة للحماية الدولية تحت ولاية المفوضية، فضلاً عن 6 ملايين لاجئ فلسطيني تحت ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا). وقد أصبح عدد اللاجئين أكثر بثلاثة أضعاف مما كان عليه قبل عقدٍ من الزمن”.

تطور أعداد النازحين قسراً حول العالم2014-2023

2014 59.3 مليون نازح

2015 65 مليون نازح

2016 65.4 مليون نازح

2017 68.3مليون نازح

2018 73.4 مليون نازح

2019 79.5 مليون نازح

2020 82.5 مليون نازح

2021 89.3 مليون نازح

2022 108.3 مليون نازح

2023 117.4 مليون نازح