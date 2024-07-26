انطلاق الألعاب الأولمبية في باريس على نهر السين

أخبار ليبيا 24

انطلقت اليوم الجمعة الألعاب الأولمبية في باريس على نهر السين، إذ عملت فرنسا للتجهيز منذ أشهر للبطولة العالمية والتي تستضيفها، في ظل خوفها من حصول أي زعزعات أمنية.

حول العرض الافتتاحي

انطلق العرض الافتتاحي لأولمبياد باريس 2024، عند الساعة السابعة والنصف مساء بالتوقيت المحلي (17:30 ت غ)، بمقطع فيديو للكوميدي جمال دبوز ولاعب كرة القدم السابق زين الدين زيدان في استاد دو فرانس، قبل العرض غير المسبوق على نهر السين بمشاركة 6800 رياضي أمام معالم تاريخية في العاصمة الفرنسية باريس.

ضم القارب الأول والذي افتتح به العرض، دولة اليونان مهد الألعاب الحديثة، ومن ثم تبعتها قوارب الوفود الأخرى في مستهل احتفال شاركت فيه المغنية الأميركية الشهيرة ليدي غاغا.

وأدت فرقة موسيقى الميتال الفرنسية ذات الشهرة العالمية «غوجيرا» بالتعاون مع مغنية الأوبرا الفرنسية السويسرية مارينا فيوتي أغنية «آ! سا إيرا» Ah ! Ca ira الثورية الفرنسية. وشكّلت هذه الفقرة مفاجأة خلال الاحتفال الذي يستمر ثلاث ساعات و45 دقيقة.

وتعد هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي تقام فيها احتفالات الألعاب الأولمبية خارج الملعب الرئيسي، يشاهده 320 ألف متفرّج من مدرجات بُنيت خصيصاً على ضفاف النهر، ونحو 200 ألف من على شرفات المباني المجاورة.

ويمر الرياضيون من 205 دول على متن 85 عبّارة وقارباً في عرض يمتد 3 ساعات و45 دقيقة، في ظلّ إجراءات أمنية مشدّدة بعد ساعات من تعرّض شبكة القطارات السريعة لأعمال تخريب.