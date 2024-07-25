نتنياهو أمام الكونغرس الأمريكي يدعو لـ”غزة منزوعة السلاح”

أخبار ليبيا 24

ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كلمة أمام الكونغرس الأمريكي، وتحدث فيها عن سير الحرب على قطاع غزة، وأكد أن بلاده ستعمل على جعل قطاع غزة منطقة “منزوعة السلاح وخالية من المتطرفين” عقب إنتهاء الحرب.

أبرز ما جاء في خطاب نتنياهو

ودعا في خطابه أمام الكونغرس الأميركي، هو الرابع له، الولايات المتحدة إلى الوقوف جنباً إلى جنب مع إسرائيل في الحرب الدائرة في غزة ومواجهة ما سماه “محور الشر” بقيادة إيران في المنطقة.

وأضاف “بعد انتصارنا، بمساعدة شركائنا الإقليميين، فإن غزة منزوعة السلاح وخالية من المتطرفين يمكن أيضاً أن تفضي إلى مستقبل من الأمن والازدهار والسلام. تلك هي رؤيتي حيال غزة”.

وقال نتنياهو إن “إسرائيل ستقوم بكل ما ينبغي القيام به” لضمان أمن منطقتها الشمالية، وخاطب المشرعين الأميركيين قائلاً: “أعداؤنا هم أعداؤكم”، وألح في طلبه بدعم أمريكا لإسرائيل بتزويدها بالسلاح، وإقامة حلف في المنطقة يكون “امتداداً لاتفاقات أبراهام” على حد تعبيره. وتابع أنه واثق بأن جهود الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس ستثمر.

وتابع خطابه قائلاً “يجب أن تكون هناك إدارة مدنية فلسطينية في غزة لا تسعى إلى تدمير إسرائيل”.

تأتي هذه الزيارة لنتنياهو بدعوة من القادة البرلمانيين الجمهوريين. كما أن نائبة الرئيس كامالا هاريس، غابت عن الخطاب، متذرعة بـ اضطرارها للمشاركة في اجتماع طلابي في إنديانابوليس، وهو ما تسبب بغضب اليمين الإسرائيلي.