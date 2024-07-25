مصر ترفع من سعر الوقود قُبيل المراجعة الثالثة لصندوق النقد الدولي

أخبار ليبيا 24

كشفت الجريدة الرسمية أن مصر عملت على رفع أسعار مجموعة واسعة من مشتقات الوقود، قبل أربعة أيام من إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة ثالثة لبرنامج قروض موسع للبلاد بقيمة ثمانية مليارات دولار.

تغيرات مرتفعة لسعر الوقود

وبحسب قرار وزارة البترول المصرية جاءت زيادة الأسعار كالتالي:

بنزين 80: ارتفع من 11 جنيها إلى 12.25 جنيه بزيادة 11.4 بالمئة.

بنزين 92: ارتفع من 12.5 جنيه إلى 13.75 جنيه بزيادة 10 بالمئة.

بنزين 95: ارتفع من 13.5 جنيه إلى 15 جنيها بزيادة 11.1 بالمئة.

السولار: ارتفع من 10 جنيهات إلى 11.5 جنيه بزيادة 15 بالمئة.

وتعد هذه المرة الثانية التي ترفع فيها مصر أسعار الوقود، بعد أن وسع صندوق النقد الدولي، قروضه لمصر بخمسة مليارات دولار في مارس. وتعهدت مصر بخفض دعم الوقود في إطار اتفاقها مع الصندوق.

خلصت تقديرات لصندوق النقد الدولي في أبريل إلى أن مصر ستنفق 331 مليار جنيه مصري (6.85 مليار دولار) على دعم الوقود في 2024-2025 و245 مليار (5.07 مليار دولار) في 2025-2026.

وكان من المفترض أن يوافق صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج قرض الموسع في العاشر من يوليو، إلى أنه جرى التأجيل إلى 29 يوليو، إلا أنه تأخر عن المراجعة دون ذكر تفاصيل.

ومن المتوقع أن يصرف الصندوق شريحة بقيمة 820 مليون دولار لمصر بعد الانتهاء من المراجعة.