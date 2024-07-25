توغي تطلق مشروع الاستراتيجية للصناعات الثقافية والابداعية

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في كلمتها أثناء إطلاق مشروع الاستراتيجية للصناعات الثقافية والابداعية، أكدت مبروكة توغي أن هذه الاستراتيجية تعتبر خطوة مهمة لتعزيز مكانة الثقافة والفنون في الموروث الليبي على مستوى وطني وعالمي، لاسيما أن بلادنا تتمتع بغنى الموروث الثقافي.

دعم الصناعات الثقافية على مستوى البلاد

وقالت إن “الصناعات الثقافية والفنية ليست فقط جزءاً من تراثنا، بل هي أيضاً دعامة أساسية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة لشبابنا وشباتنا في مختلف المجالات”.

وأضافت توغي “أن الصناعات الثقافية ركيزة أساسية تعتمد عليها العديد من الدول كونها واحدة من أكثر روافد الاقتصاد استقراراً وثباتاً وإن مردودها المادي يضاهي تأثيرها المعنوي في تطوير فكر الإنسان والمجتمع”.

ونوهت توغي أن الثقافة هي المجال الوحيد الذي يستوعب جميع الصناعات والأعمال، في عصر الذكاء الصناعي والتطور التكنولوجي، مما يجعلها أحد أهم المجالات المستقبلية المستدامة، على عكس الموارد الاقتصادية الطبيعية التي قد تنفذ مع الوقت، وأكدت توغي، على أن هذه الاستراتيجية ستسهم في تحويل الإبداع الثقافي إلى قوة اقتصادية فاعلة ومحرك رئيسي للتنمية، وأنه من هذا المنطلق ستعمل الوزارة على مخاطبة مجلس الوزراء لإصدار لجنة عليا متخصصة تضم ممثلين من كافة الوزارات والجهات المعنية، تشرف على تنفيذ هذه الاستراتيجية.

وبينت أن الوزارة ستعمل على تشكيل لجان فرعية تعمل على تنفيذ هذه الاستراتيجية، في مختلف مناطق البلاد، للنهوض بقطاع الصناعات الثقافية والتقليدية التي تتميز بها بلادنا.