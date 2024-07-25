تراجع سعر الدولار بشكل بسيط في السوق الموازية

أخبار ليبيا 24

سجل سعر الدولار تراجعاً طفيفاً في السوق الموازية في ختام تعاملات يوم الأمس، إذ وصل سعر الدولار الواحد مقابل الدينار إلى 7.025 دينار، بعد أن كان سعره في اليوم السابق 7.12 دينار، ليتأزم الوضع الاقتصادي الليبي والذي ينعكس بشكل مباشر على الحياة اليومية وارتفاع الأسعار بشكل كبير.

وسجل سعر اليورو في ختام التعاملات المسائية تراجعه إلى 7.48 دينار، بعد أن كان سعره 7.60 دينار، فيما سجل الجنيه الإسترليني تراجعه إلى 8.85 دينار، حسب متداولين في السوق الموازية.

أسعار الذهب

في حين سجل سعر جرام كسر الذهب عيار 18 تراجعه إلى 394.5 دينار بعد أن كان في الجلسة السابقة سعره 400 دينار.

أسعار العملات الأجنبية في السوق الرسمية

وفي تعاملات السوق الرسمية بحسب نشرة المصرف المركزي، بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8369 دينار، مسجلاً صعوداً طفيفاً.

بلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.2465 دينار، والجنيه الاسترليني 6.2328 دينار، والدولار الكندي 3.5065 دينار ليبي، والليرة التركية 0.1472 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف المركزي.

والعملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2894 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3169 دينار، والدينار التونسي 1.5574 دينار، والدرهم المغربي 0.4902 دينار ليبي.

والجدير بالذكر أنه تضاف ضريبة 27% على هذه الأسعار، بعد اعتماد الضريبة والعمل بها وفقاً لتعليمات المركزي التي اقرها مجلس النواب.