بالقاسم حفتر يبحث مع وزير الخارجية التركي التعاون الثنائي لتعزيز الاستقرار

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التقى المهندس بالقاسم حفتر مدير صندوق التنمية وإعادة الإعمار، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بمقر وزارة الخارجية التركية في العاصمة أنقرة، وذلك لتطوير التعاون الثنائي بين البلدين لاسيما في مجالات التنمية التي يقودها الصندوق.

تعزيز التعاون الثنائي

وبحسب بيان صندوق التنمية وإعادة الإعمار أوضح أن الطرفان تناولا إيجاد أفضل السبل لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدي، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وقام الصندوق خلال الفترة الماضية بتوقيع عدد من العقود مع شركات متنوعة من تركيا والإمارات وشركات صينية، باشرت بالفعل عملها لاسيما في المناطق المتضررة من الفيضانات في المنطقة الشرقية.

وفي أبريل الماضي، وقَّع بلقاسم حفتر عقود عمل مع شركات تركية لتنفيذ عدة مشاريع في مجال المقاولات العامة والتجهيزات والبنية التحتية في مدينة بنغازي، وذلك تمهيدًا لمباشرة أعمالها بالمدينة.

وخلال الأسبوع الجاري زار المهندس بالقاسم حفتر مدينة سبها، للوقوف على سير العمل بالمشاريع التنموية بها، ومن ضمنها مستشفى سبها، والإشراف على العمل لضمان تقديم أفضل جودة للمواطنين في الجنوب الليبي.

كذلك شملت الزيارة بلدية براك الشاطي، حيث زار بالقاسم حفتر القلعة التاريخية بالمدينة، وتوجيه فريق العمل بإعداد خطة كاملة لصيانة القلعة وترميمها بالطرق المتبعة للحفاظ على رمزيتها التاريخية وما تمثله من عراقة بالمنطقة، بالإضافة إلى زيارته لمبنى البلدية ببراك الشاطي لتوجيه فريق العمل للبدء بصيانته وتجهيزه مكتبيا بكافة المعدات والأثاث لأعضاء البلدية لممارسة عملهم.