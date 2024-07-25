“الوطنية للنفط” تواجه صعوبة في بيع حصتها بمصفاة رأس لانوف

المؤسسة الوطنية للنفط تخاطب سلطان الغرير بشأن تعذر بيع حصة بقيمة 173.5 مليون دولار.

مصفاة رأس لانوف بحاجة إلى صيانة كاملة.

المؤسسة تنتج يومياً 1.5 مليون برميل مكافئ من النفط والمكثفات والغاز الطبيعي.

مجلس الإدارة يعقد اجتماعًا لمناقشة أداء الإدارات وحصول 4 منها على شهادة الأيزو.

التوجيهات الجديدة تهدف إلى تحسين الكفاءة والعمل بروح الفريق الواحد.

تهالك مصفاة رأس لانوف يتطلب صيانة كاملة

في سياق يبرز التحديات والإنجازات في قطاع النفط الليبي، أرسلت المؤسسة الوطنية للنفط خطاباً إلى سلطان الغرير تُعلمه فيه بتعذر بيع حصة المؤسسة في شركة ليركو بقيمة 173.5 مليون دولار، مؤكدةً أن مصفاة رأس لانوف تتطلب صيانة شاملة. هذا الإشعار ليس مجرد مسألة إدارية بل يكشف عن عمق التحديات التي تواجهها المؤسسة في الحفاظ على بنيتها التحتية وإدارتها.

وقد جاء هذا الإعلان في وقت حساس، حيث تسعى المؤسسة الوطنية للنفط إلى تحقيق أقصى إنتاجية ممكنة. بلغت معدلات الإنتاج خلال 24 ساعة الماضية 1,264,378 برميل من النفط الخام يومياً، و50,250 برميل من المكثفات، و216,120 برميل مكافئ من الغاز الطبيعي، مما يصل إلى إجمالي قدره 1,530,748 برميل مكافئ. هذه الأرقام تعكس الجهود المبذولة للحفاظ على مستوى الإنتاج العالي رغم الصعوبات الفنية والإدارية.

اجتماع مجلس إدارة المؤسسة لمناقشة الأداء والتحديات

لمناقشة هذه التحديات واستعراض الأداء، عقد مجلس إدارة المؤسسة اجتماعاً موسعاً في المقر الرئيسي بطرابلس، حيث تم التأكيد على حصول أربع إدارات على شهادة الأيزو 2015-9001 للمرة الأولى في تاريخها. هذا الإنجاز يُعَدُّ تتويجاً للجهود المستمرة لتحسين معايير الجودة وضمان الالتزام بأفضل الممارسات العالمية.

حصول 4 إدارات على شهادة الأيزو لأول مرة

خلال الاجتماع، تمت مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بسير عمل الإدارات والصعوبات التي تعيق عملها، مع استعراض الحلول المقترحة لإزاحة هذه العوائق. كما تم استعراض الإنجازات المحققة والجهود التي تبذلها الإدارات بشكل دوري. وبرزت شهادة الأيزو كإحدى أبرز هذه الإنجازات، مما يعكس التزام المؤسسة بتطبيق معايير الجودة العالمية.

توجيهات جديدة لرفع كفاءة العمل وتحقيق المستهدفات

بدورهم، قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة حزمة من التوجيهات والملاحظات التي تهدف إلى رفع كفاءة العمل وتحقيق المستهدفات. تم التأكيد على أهمية عقد اجتماعات دورية لمتابعة الإجراءات المتخذة، مع تشجيع العمل بروح الفريق الواحد.

في ختام الاجتماع، أشاد أعضاء المجلس بالجهود المبذولة من قبل جميع العاملين في المؤسسة، مؤكدين أن هذا الالتزام والعمل الجماعي هو السبيل الوحيد لتحقيق الأهداف المنشودة. تم التأكيد على أن التحديات الحالية، سواء كانت فنية أو إدارية، يمكن تجاوزها من خلال العمل المشترك وتطبيق أعلى معايير الجودة.

يبقى قطاع النفط الليبي في مواجهة تحديات مستمرة، إلا أن الإنجازات المحققة والتوجيهات الجديدة تعد بمستقبل أفضل وأكثر استدامة لهذا القطاع الحيوي. من خلال التركيز على الجودة والعمل الجماعي، تسعى المؤسسة الوطنية للنفط إلى تحسين أدائها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، مما يعزز مكانتها كمحرك أساسي للاقتصاد الليبي.