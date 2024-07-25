المفوضية تنظم ورشة عمل حول  «الطعون الانتخابية»

نظمتْ المفوضية العُليا للانتخابات مع المعهد العالي للقضاء، ورشة عمل حول «الطعون الانتخابية»، بحسبِ ما أعلنته المفوضية.

وقالت المفوضية العُليا للانتخابات إن الورشة التي تستمر على مدار يومين تسعى لتعزيز قدرات المشاركين في مجال الطعون الانتخابية، بالإضافة إلى الاطلاع على المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة، والتعرف علىالإطار القانوني للنزاعات الانتخابية، ومناقشة خصائص وطبيعة المنازعات الانتخابية.

كما تخللّ الورشة جلسة نقاشية مفتوحة، جرى خلالها طرح الأسئلة ومناقشة مختلف جوانب الطعون الانتخابية.

وحضر الورشة عضو مجلس المفوضية أبوبكر مردة؛ و مدير عام المعهد العالي للقضاء ضياء الدين المختار خماج، وبمشاركة نائب مدير عام المعهد المختار عمر أشنان ، ومدير إدارة التأهيل والتدريب الصديق محمد أبوشهيوة، بالإضافة إلى ممثل عن إدارة التفتيش على الهيئات القضائية المستشار الهادي عبد السلام رحاب، وممثلين عن المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية (IFES) وعدد من المستهدفين من كبار الكتاب والمختصين، بحسب المفوضية.

قدمتْ المفوضية العُليا للانتخابات تسهيلاٍ للمواطنين الناخبين الراغبين في تقديم الشكاوى و الاعتراضات على سجل الناخبين، والقاطنين في أماكن ومناطق بعيدة، تتمثلُ في تكليف موظف المفوضية في لجان قبول طلبات التسجيل بالتعاون مع منسق العمليات بالمكاتب الانتخابية للقيام باستلام الشكاوى والاعتراضات من أصحاب المصلحة.

وأوضحت المفوضية العُليا للانتخابات، أن التقديم سيكون خلال الفترة الممتدة من الساعة 9:00 صباحًا إلى الساعة 3:00 مساءً بمقر لجان قبول طلبات التسجيل.

وأشار المفوضية في منشورٍ عبر منصة فيسبوك، إلى أنها تستقبل الاستفسارات عبر الاتصال على مركز الاتصال والمساعدة (1441)، بحسب منشورها

وكان من المقرر أن تنشر المفوضية العليا للانتخابات القوائم الأولية لأسماء المسجلين بسجل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية «المجموعة الأولى» أمس الأحد.

وأوضحت المفوضية العُليا أن مدة الفتح ستكون لمدة 3 أيام، وبإمكان الناخبين الاطلاع عليها في مراكز الانتخابات التي سجلوا بها.