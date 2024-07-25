المزوغي لـ أخبار ليبيا 24: “وجود أكثر من حكومة يشكل تهديدًا لليبيا

محمد المزوغي يعبر عن قلقه من الوضع السياسي في ليبيا.

وجود أكثر من حكومة يشكل تهديدًا لوحدة الدولة الليبية.

الشرعية والقبول من الأغلبية شرط أساسي للحكومة الواحدة.

تفعيل الجيش والشرطة لمواجهة التهديدات الداخلية والخارجية.

ضرورة الإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

قال السياسي والمرشح لرئاسة الحكومة الليبية الجديدة، محمد المزوغي،إن وجود أكثر من حكومة في ليبيا يشكل تهديدًا حقيقيًا لوحدة كيان الدولة واستقرارها. وأوضح المزوغي أن وجود حكومة واحدة ليس مجرد ضرورة بل هو شرط أساسي للحفاظ على وحدة الدولة واستقرارها.

المزوغي يعبر عن قلقه إزاء الوضع السياسي في ليبيا

أضاف المزوغي في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، أن الدولة الليبية مهددة إذا لم يتم تحقيق هذا الهدف، مشيرًا إلى أن الحكومة الواحدة يجب أن تحقق مجموعة من الأهداف المهمة. وأكد على ضرورة الحصول على الشرعية والقبول من قبل الأغلبية، والقضاء على التنظيمات غير الرسمية القائمة على سلطة الأمر الواقع، وفرض هيمنة الحكومة على كامل تراب الإقليم.

المزوغي: الشرعية والقبول من الأغلبية شرط أساسي لنجاح الحكومة

وشدد المزوغي على أهمية الحصول على الاعتراف الدولي بالحكومة، ومكافحة الفساد المالي والإداري، وكبح جماح التضخم الاقتصادي، وإجلاء المسلحين والقوى الأجنبية من البلاد. كما أكد على ضرورة تفعيل مؤسستي الجيش والشرطة لتحرير قطاع النفط والغاز من سيطرة المافيات، ووقف التهريب بكافة أنواعه، ومحاربة الفساد بكل الوسائل المتاحة.

المزوغي:الإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ضرورة ملحة

وأشار المزوغي إلى ضرورة وقف النزيف المالي في صرف المال العام، وتنفيذ أحكام القضاء، وتفعيل نظام الجدارة بدلاً من نظام الولاء، وتعزيز اللامركزية وتقليل المركزية، مع التركيز على مركزية السيادة ولامركزية الخدمات. وشدد على أهمية الإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لتحقيق الاستقرار المطلوب.

وأكد المزوغي في ختام تصريحه على ضرورة النضال من أجل تشكيل حكومة واحدة، مشيرًا إلى أن كيان الدولة الليبية مهدد وأن الوضع الحالي يتطلب حلولاً عاجلة وفعالة للحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها.