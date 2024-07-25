المؤسسة: إنتاج النفط يتجاوز حاجز 1.264 مليون برميل يوميًا

بلغ معدل إنتاج النفط الخام خلال الـــ24 ساعة الماضية 1.264 مليون برميل يوميًا، بحسبِ ما أعلنتهُ المؤسسة الوطنية للنفط.

ووفقًا لنشرةِ المؤسسة الوطنية للنفط تجاوز حجم إنتاج المكثفات عن تلك الفترة حاجز الـــ50 ألف برميل يوميًا، في حين سجل حجم غنتاج الغاز الطبيعي خلال الــ24 ساعة الماضية أكثر من 216 ألف برميل مكفائ، وفقَ المؤسسة الوطنية للنفط.

وفي الأثناء… حققَ معدل الإنتاج اليومي لحقل شمال الحمادة ارتفاعًا قدرهُ 7000 برميل، بحسبِ المؤسسة الوطنية للنفط.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في منشورٍ عبر منصة فيسبوك: «ناقش مسؤولو شركة نفوسة مع المؤسسة أبرز الإنجازات التي حققتها الشركة خلال هذا العالم، ولعل أهمها هو مشروع تطوير حقل شمال الحمادة بحوض غدامس، بالإضافة إلى متابعة إنتاج الحقل إلى ميناء مليتة النفطي» بحسب منشورها.

ووفقًا لما نشرتهُ المؤسسة الوطنية للنفط، يضخّ حقل شمال الحمادة أكثر من 600 ألف برميل يوميًا.

وفي سياقٍ منفصل… كشفَ موقع الطاقة الإيطالي، عن عودة ليبيا إلى مركزها السابق كأكبر مورد نفطي إلى إيطاليا، بحسبِ ما نقلته المؤسسة الوطنية للنفط.

وأوضحَ موقع الطاقة الإيطالي أنَ ليبيا تمكنت من زيادةِ إنتاجها النفطي وعادت لمركزها كأكبر مورد لإيطاليا؛ وذلك بعد توقفٍ دام 10 سنوات، وفقَ منشورٍ للمؤسسة الوطنية للنفط عبر منصة فيسبوك.