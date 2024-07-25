الفوضى السياسية والاقتصادية في ليبيا.. الفيتوري يشير إلى الحلول المطلوبة

التخبط السياسي في ليبيا يؤدي إلى التخبط الاقتصادي.

الانقسام بين حكومتي الشرق والغرب يعقد توزيع الإيرادات والمصروفات.

زيادة الإنفاق العام في ليبيا قد تؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم.

الفيتوري يدعو إلى تعديل التشريعات لتنسيق السياسات النقدية والمالية.

الفيتوري: الفوضى السياسية والاقتصادية في ليبيا وضرورة الإصلاح

قال الدكتور عطية الفيتوري، عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي، إن ليبيا تعاني من تخبط سياسي واقتصادي واضح للعيان. وأوضح أن التخبط السياسي يقود إلى التخبط الاقتصادي، مشيراً إلى أن انقسام مؤسسات الدولة بين الشرق والغرب يعقد الوضع ويجعل السلطة التشريعية غير فعالة في توجيه السلطة التنفيذية، مما يؤدي إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية.

أسباب التخبط الاقتصادي في ليبيا.. تأثير السياسة على الاقتصاد

وأكد الفيتوري في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدته أخبار ليبيا 24″أن هناك مظاهر متعددة للتخبط الاقتصادي في ليبيا، تشمل استمرار نقص السيولة النقدية في المصارف، وتدني قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية، وفرض رسوم على بيع العملة الأجنبية. وأضاف أن هذه المشاكل تؤدي إلى ارتفاع مستوى الأسعار، وزيادة معدل البطالة، واتساع شريحة المجتمع التي تعيش تحت خط الفقر.

تحديات توزيع الإيرادات بين حكومتي الشرق والغرب

ودعا الفيتوري إلى تغيير القائمين على جميع السلطات وتعديل بعض التشريعات لتحسين المسار الاقتصادي. كما أشار إلى أن هناك أموراً غامضة تتعلق بتوزيع الإيرادات بين حكومتي الشرق والغرب، مما يثير تساؤلات حول كيفية الإنفاق على المرتبات والمصروفات الإدارية والمشروعات التنموية.

زيادة الإنفاق العام ومخاطر التضخم: نظرة الفيتوري

وفيما يتعلق بالسياسات النقدية، أبدى الفيتوري استغرابه من تشجيع السلطة النقدية على زيادة الإنفاق العام، موضحاً أن ذلك لن يؤدي إلى تحريك الاقتصاد من وضع الركود بل سيزيد من معدل التضخم ويزيد من مطالبة العاملين بزيادة مرتباتهم. وأكد أن الاقتصاد الليبي بحاجة إلى إعادة النظر في سياساته النقدية والمالية لتجنب زيادة التضخم وتدني مستوى الدخل الحقيقي.

ضرورة تنسيق السياسات النقدية والمالية في ليبيا: توقيع الأوراق النقدية كمثال

وأشار الفيتوري إلى أن هناك حاجة لتعديل قانون المصارف رقم 1 لسنة 2005 لضمان أن النقود الورقية تحمل توقيعين: توقيع المحافظ وتوقيع وزير المالية، مما سيسهم في ربط السياستين النقدية والمالية بشكل مدروس. وأوضح أن هذه التعديلات ستسهم في بناء مؤسسات متجانسة تسعى لتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة مستوى رفاهية المجتمع.

وأعرب الفيتوري عن قلقه من أن الاقتصاد الليبي يعيش فيما يعرف بـ”الدائرة المفرغة”، حيث أن انخفاض الدخل يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية، وانخفاض الإنتاجية يؤدي إلى انخفاض رأس المال، مما يعيد الدورة إلى بدايتها. وأكد أن الاقتصاد الليبي بحاجة إلى “دفعة قوية” مثل مشروع مارشال في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية أو مشروع “نيو ديل” في أمريكا للخروج من هذه الدائرة المفرغة.

واختتم الفيتوري حديثه بالتأكيد على ضرورة إشراك السلطتين النقدية والمالية معاً في إدارة الشأن الاقتصادي، وليس بشكل انفرادي، لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الأوضاع الاقتصادية في ليبيا.