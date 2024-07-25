الخطوط الليبية: إعادة فتح المجال الجوي الأوروبي أمام رحلتنا إلى أسطنبول

أعلنت الخطوط الجوية الليبية عن إعادة فتح المجال الجوي الأوروبي أمام طارئتها نوع «إيرباص 330» وذلك خلال رحلتها إلى إسطنبول.

وقالت الخطوط الجوية الليبية في منشورٍ: «نتيجة للجهود المضنية والمساعي الحثيثة التي تبذلها الشركة، طائرة الخطوط الجوية الليبية نوع الإيرباص 330 تغادر مطار إسطنبول متوجهة إلى مطار معيتيقة عبر المسار الجوي الأوروبي من خلال المجال الجوي اليوناني والمالطي وبهذا يختصر زمن الرحلة قطاع قرابة الساعة» بحسبِ منشورها.

كما أكدت الخطوط الليبية توفيرها ما يقل عن 3.100 كيلوجرام من الوقود، «مما يزيد كفاءة التشغيل وتوفير الوقت للمسافرين على حد سواء، واعتباره قفزة نوعية للشركة للتقليل من تكلفة التشغيل» وفقَ نص المنشور.

جدّدت هيئة النقل الأوروبي حظر طيران جميع شركات الطيران الليبية فوق الأجواء الأوروبية، لغايات تتعلق بأمن السلامة.

ويشملُ التحديث الـ44 لهيئة النقل الأوروبي، 128 شركة طيران، من 15 دولة تعاني من إشراف غير كافٍ على السلامة، بحسب النشرة، وهذه الدول هي:

أفغانستان، أنغولا، أرمينيا، الكونغو – برازافيل جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، غينيا الاستوائية، إريتريا، قيرغيزستان، ليبيريا، ليبيا، نيبال، ساو تومي وبرينسيبي، سيراليون، والسودان، وفقَ نشره هيئة النقل الأوروبي.

كما قامت هيئة النقل الأوروبي بحظر 28 شركة طيران؛ نظرًا لنواقص تتعلق بسلامك الركاب 22 شرمة كانت من روسيا.

خطى وئيدة لرفع الحظر الأوروبي عن الشركات الليبية

وفي الأثناء…دعا عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، مصلحة الطيران المدني للتواصل مع المنظمات والدول المعنية برفع الحظر عن الأجواء الليبية، والتنسيق لافتتاح وجهات طيرات دولية جديدة.

وعلى الصعيد المحلي.. شدّد الدبيبة على أهمية توفير التجهيزات المطلوبة للمطارات المحلية وفقَ معايير ومتطلبات مصلحة الطيران؛ مما يضمن انسيابية التنقل للمواطنين بين المدن الليبية.