اعتدال درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة على المناطق الشمالية

أخبار ليبيا 24

أجواء صيفية معتدلة على معظم مناطق البلاد، في حين تكون الرطوبة عالية على مناطق الشمال، خاصة الساحلية، راوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و41 درجة مئوية في جميع المناطق، بحسب النشرة الجوية للمركز الوطني للأرصاد.

تفصيل لحالة الطق على المناطق

رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة نكون حالة السماء قليلة السحب والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة، في حين تصل درجات الحرارة القصوى على معظم المناطق بين 30 و35 درجة مئوية مع رطوبة نسبية عالية خاصة على الساحل.

الخليج و سهل بنغازي حتى أمساعد



السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على مناطق الجبل الأخضر، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل على المرتفعات الجبلية وتكون حركة الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية مع رطوبة نسبية عالية خاصة على الساحل.

الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة



تكون حالة السماء صحواً وصافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا اليوم على أقصى مناطق الجنوب، في حين تكون حركة الرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، أما عن درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و41 درجة مئوية.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة



السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و41 درجة مئوية.