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أسعار النفط تنخفض متأثرة بضعف الطلب من الصين

تذبذب الأسعار العالمية

25 يوليو، 2024 8:21 ص
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أسعار النفط
أسعار النفط

أخبار ليبيا 24

تراجعت أسعار النفط في السوق العالمية بسبب بعض العوامل، أهمها المخاوف لضعف الطلب في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، كذلك تراجع مخزونات النفط العالمية أثر على مستوى الأسعار.

أسعار الخام عالمياً

وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» تسليم سبتمبر 63 سنتا بما يعادل 0.8% إلى 81.08 دولار للبرميل، بعد أن كان عند 81.17 دولار للبرميل، ونزل الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر 63 سنتا، 0.8%، إلى 76.96 دولار للبرميل، بعد أن كان في الجلسة السابقة  77.20 دولار للبرميل، حسب وكالة رويترز.

واتجهت واردات الصين من النفط وتشغيل مصافي التكرير إلى الانخفاض عما كانت عليه في العام 2023، بسبب ضعف الطلب على الوقود وسط تباطؤ النمو الاقتصادي.

في حين كشفَ معهد البترول الأميركي، عن انخفاض المخزونات بـ3.86 مليون برميل، مشيرًا إلى أن تراجع المخزونات سيكون الأطول منذ سبتمبر الماضي.

وتوقعَ بنك «Morgan Stanley» أن تحقق أسواق النفط العالمية فائضًا خلال العام 2025، وأن تسجل إمدادات النفط الخام 2.5 مليون برميل يوميًا.

وفي الشرق الأوسط كانت لأنباء وقف إطلاق النار في غزة ونجاح المفاوضات مع إسرائيل الأثر على أسعار النفط العالمية، مما جعلها تنخفض مستوياتها.

وتوقعتْ شركة Rystad Energy أن تتزايد قوة الطلب على البنزين في صيف 2024؛ مسجلةً أعلى مستوياتها ما قبل جائحة كورونا، بحسب  الشركة.

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25 يوليو، 2024 8:21 ص
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