أبوجناح يوجه بتذليل كافة الصعاب لبلدية الكفرة مع تزايد أعداد اللاجئين السودانيين

أخبار ليبيا 24

لا يزال تدفق اللاجئين من السودان إلى مدينة الكفرة مستمرة، ويتزايد كلما اشتدت أوضاع الحرب في بلادهم، وتعمل السلطات الليبية على إحتواء الوضع بالمدينة، ووجه رمضان أبوجناح وزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية ، تعليمات إلى المكاتب والإدارات والجهات التابعة لوزارة الصحة بالتواصل مع السلطات الصحية في مدينة الكفرة لتذليل كافة الصعاب.

دعم المراكز الصحية لاستيعاب أعداد اللاجئين

وبحسب وزارة الصحة بحكومة الدبيبة “توجيه مركز طب المناطق الحارة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض ومركز طب الطوارئ والدعم بالتوجه إلى مدينة الكفرة لتقييم الوضع الصحي بالمدينة”.

وأوضح البيان أن “تلك الجهات نظمت حملات لتطعيم وتحصين العديد من المهاجرين ضد الأمراض السارية والمتوطنة وتنظيم حملات علاجية وكشفية لأعداد كبيرة من المهاجرين في المنطقة بالتعاون مع السلطات الصحية بالمدينة”.

وأكدت الوزارة أنها “تتابع عن كثب الأوضاع الصحية في مدينة الكفرة وبشكل مستمر وتنسق مع الجهات والسلطات الصحية والمحلية والمنظمات الدولية وبعثة الأمم المتحدة لتجنب حدوث أي طارئ بالمنطقة”.

وفي تصريحات صحفية أوضح عبدالله سليمان، مدير المكتب الإعلامي ببلدية الكفرة، “40 ألف لاجئ سوداني لم يتلقوا أي مساعدات غذائية دولية منذ شهري يناير وفبراير الماضيين”. وأضاف سليمان” أن السلطات المحلية في الكفرة تفتقر إلى الموارد اللازمة لتقديم معونات كبيرة لهؤلاء اللاجئين، مما يزيد من تفاقم الأزمة”.

ووفقا لآخر الاحصاءات لأعداد اللاجئين السودانيين بالكفرة، م تجاوز عددهم 65 ألف نازح، مع تزايد ملحوظ في موجة النزوح.