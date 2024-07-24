وفد من مصلحة الطيران الجزائري يزور مطار معيتيقة الدولي

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زار وفد رفيع المستوى من مصلحة الطيران الجزائري مطار معيتيقة الدولي، وذلك لإجراء فحوصات التدقيق اللازمة للإجراءات الأمنية والتشغيلية المعمول بها داخل المطار، ومدى مطابقتها للمعايير الدولية، بالإضافة إلى بحث إمكانية استئناف الرحلات مع الجزائر.

فتح آفاق التعاون مع الطيران المدني الجزائري

وأوضح بيان نشرته مصلحة المطارات، أن الوفد الجزائري “قام بجولة ميدانية في مرافق المطار للتدقيق على الإجراءات الأمنية والتشغيلية بالمطار”، موضحًا أن “الهدف من هذه الزيارة هو تحسين وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة في المطار وضمان سلامة الرحلات الجوية، حيث جرى خلال الجولة، التأكد من جاهزية أنظمة الأمن والسلامة، بما في ذلك المعدات الأمنية وإجراءات التفتيش، إلى جانب مراجعة الإجراءات التشغيلية لضمان فعالية وسلاسة تشغيل المطار”.

استقبل الوفد الجزائري مدير عام المطار ومدير إدارة التشغيل والسلامة، ومدير مكتب أمن المطار، ومدير إدارة مطابقة المعايير بمصلحة المطارات، ومدير مكتب أمن الطيران والتسهيلات بمصلحة الطيران المدني، إضافة إلى ممثلين عن بعض الجهات الأمنية العاملة في المطار.

وعقد وفد مصلحة الطيران المدني الجزائي اجتماعًا مع إدارة مطار معيتيقة جرت خلاله مناقشة مفصلة للإجراءات التشغيلية وتدابير السلامة، وقدمت إدارة مطار معيتيقة شرحًا مفصلًا عن التحسينات التي جرى إدخالها أخيرًا والتزامها بالمعايير الدولية الموصى بها في مجال الطيران المدني.

ومن جانبه أوضح رئيس الوفد الجزائري أن هذه الزيارة تأتي لتقييم الاستعدادات بمطار معيتيقة، مؤكدا على استعداد الطيران المدني الجزائري على تقديم كافة الدعم للمطار.

ووفقا للبيان وأكد مدير عام مطار معيتيقة أن هذه الزيارة تأتي في إطار جهود مصلحة المطارات لرفع مستوى الخدمات وتحسين إجراءات الأمن والسلامة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال لضمان سلامة ركاب الطيران وسلامة الرحلات الجوية.