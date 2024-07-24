وزير الداخلية بالحكومة الليبية يتفقد احتياجات مطار بنينا الدولي

أخبار ليبيا 24

أجرى اللواء عصام أبوزريبة وزير الداخلية بالحكومة الليبية، زيارة تفقدية إلى مطار بنينا الدولي رفقة عدد من مديري الإدارات، للاطلاع على سير العمل بالمطار والالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية المتبعة.

الاطلاع على سير العمل بمطار بنينا

وكان في استقبالهم مدير أمن المطار، لواء سعد العكوكي، والمدير العام للمطار صالح العمروني. خلال الزيارة، اطلع الوزير على جميع مرافق المطار، وركز بشكل خاص على صالة الوصول والمسافرين، متفقدًا سير العمل وطريقة إنهاء الإجراءات للقادمين والمغادرين.

وبحسب بيان الحكومة الليبية، استمع الوزير للمشكلات والمعوقات التي يواجهها العاملون في المطار، سواء من المدنيين أو رجال الشرطة، كما اطلع على النواقص والاحتياجات اللازمة لتسهيل العمل وتقديم خدمة مميزة للمسافرين.

وأشاد المدير العام للمطار بسرعة استجابة الوزير وتوجيهاته بتوفير الاحتياجات الضرورية لرجال الأمن، حيث أمر بتسليم مديرية أمن المطار عددًا من السيارات الحديثة والأجهزة والمتطلبات الأخرى.

وفي سياق آخر منفصل التقى المهندس سالم الزادمة نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، في ديوان وزارة الداخلية مع عصام أبوزريبة وزير الداخلية، بهدف مناقشة الأوضاع الأمنية في المنطقة الجنوبية بشكل مُفصَّل، و إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي تواجه الأجهزة الأمنية، ومديريات الأمن في تلك المناطق.

كذلك التقى اللواء أبو زريبة ، مع مدير أمن أمساعد، اللواء عمران بريك؛ لمناقشة آليات ضبط الأمن في بلدية أمساعد، والحد من الهجرة غير الشرعية والتهريب.