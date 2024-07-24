مصر: احتياطي القمح الاستراتيجي يغطي حاجة البلاد لـ7 أشهر

أكد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، أنّ احتياطي بلادهِ الاستراتيجي من القمح يكفي لما يزيد عن 7 أشهر.

وأوضح شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري أنَ احتياطي الزيت الاستراتيجي يكفي لـ6 أشهر والسكر يكفي لأكثر من 19 شهرًا، وفقَ قوله.

وفي سياقٍ منفصل… انخفضَ إنتاج الغاز الطبيعي مصر إلى مستوياتٍ متدنية لم يصلها منذ سنوات، وفقَ بيانات حكومية.

وأعلنت الحكومة المصرية تراجع إنتاج الغاز إلى أدنى مستوياتهُ منذ ما يزيد عن 6 سنوات، وذلك في خضمِ موجة الحر التي تعصف بالكوكب، وزيادة الطلب على الوقود والكهرباء.

وتوقعتْ السُلطات المصرية أن هذا الانخفاض سيؤدي لصعوبة في تكرار تصدير الغاز وأن تُصبح أكثر اعتمادًا على واردات الغاز المسال.

من جهتهٍ أخرى… خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد المصري خلال العامين الماليين السابق والحالي بما نسبتهُ 0.3%.

وأشار صندوق النقد الدولي في توقعاتهِ إلى إمكانية نمو الاقتصاد المصري بـــــ2.7% خلال العام المالي عن عامي 2023-2024 في حين توقع أن يحقق النمو عن العام المالي الحالي ارتفاعًا قدره 4.1% بحسب توقعات صندوق النقد الدولي.