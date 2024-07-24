لحصر العاملين بالشركات المتعثرة والمنسحبة الحكومة الليبية تدشن منظومتين متطورتين

أخبار ليبيا 24

بتعليمات مباشرة من الدكتور أسامة حماد رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، وتحت متابعة من وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية عبدالله الشارف أرحومة، أعلنت وزارة العمل والتأهيل عن تدشين منظومتين متطورتين لحصر العاملين بالشركات الوطنية المتعثرة والشركات الأجنبية المنسحبة.

تنظيم العمل بواسطة المنظومة

وأعلنت الوزارة عبر بيان نشرته الحكومة الليبية، عن انتهاء برمجة وتصميم المنظومة، ويجري العمل على إدخال بيانات العاملين بالشركات المتعثرة والمنسحبة. وخلال التدشين، اطلع الوزير على كافة أقسام المنظومة وما تقدمه من خلال حصر كافة العاملين بواسطة استمارة العامل التي تحتوي على كافة بياناته واستحقاقاته الوظيفية.

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الإجراءات التنفيذية التي تقوم بها الوزارة بهدف إيجاد حلول جذرية لمشكلات العاملين بالشركات المتعثرة والمنسحبة، بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة بلقاسم حفتر، وتعليمات رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد، بعد الموافقة على مقترح الوزارة بصرف رواتب ستة أشهر لكافة العاملين.

وأكد البيان أن هذه الخطوة

تهدف إلى معالجة أوضاع العاملين بالشركات المتعثرة والمنسحبة بشكل نهائي، بما لا يخالف القانون، لتخفيف معاناتهم التي استمرت لمدة تزيد عن 13 عامًا.

ومطلع الشهر الجاري اجتمع حماد مع وزير العمل لمتابعة أوضاع الشركات المتعثرة والمنسحبة، وكذلك استعراض الحلول لمعالجة إشكالية القرار رقم 210 الصادر من وزير العمل بالحكومة المؤقتة لعام 2018 .