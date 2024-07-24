«كوبرنيكوس»: كوكب الأرض سجل أعلى درجة حرارة على الإطلاق

كشفَتْ خدمة «كوبرنيكوس» المتخصصة في رصد تغير المناخ، عن أن تسجيل كوكب الأرض أشد درجة حرارة على الإطلاق.

وأوضحَت خدمة «كوبرنيكوس» المتخصصة في رصد تغير المناخ، أن يوم الأحد الماضي الذي وافق تاريخهُ 21 يوليو كان الأشد حرارة على الإطلاق على مستوى العالم.

وفي التفاصيل، قالت خدمة «كوبرنيكوس» المتخصصة في رصد تغير المناخ: إن متوسط درجة الحرارة عالميًا سجل 17.09 درجة مئوية، مشيرةً إلى أنها ومنذ يونيو 2023 سجلت مستويات قياسية من درجات الحرارة مقارنةً بالأعوام الماضية.

كارنيغي: ليبيا من أكثر الدول متأثرة بالتغيرات المناخية

أما على الصعيد المحلي.. فبحسبِ مركز «كارنيغي للسلام الدولي» فإن ليبيا تعاني من مشاكل واضحة في ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة، ونسب هطول الأمطار وموجات الجفاف ناهيك عن العواصف والكثبان الرملية والترابية، إذ ساهمت التغيرات والتحديات المُناخية في زيادة مخاطر توافر المياه، إذ يُسحب 80% من إمدادات المياه الصالحة للشرب في من طبقات المياه الجوفية الأحفورية غير القابلة للتجدد «النهر الصناعي».

كارنيغي: التشكيلات المسلحة عمقت من مشاكل المناخ

وحمّل مركز «كارنيغي للسلام الدولي» الأطراف السياسية والتشكيلات المسلحة في ليبيا المسؤولية وراء فشل مساعي التكيف مع تداعيات أزمة المناخ، وفقَ كارنيغي.

وأشار مركز «كارنيغي للسلام الدولي» إلى أنَ الصراعات والانقسامات عمّقت من هشاشة ليبيا أمام تداعيات تغير المناخ، وعرقلت أي استجابة ممكنة للتخفيف من حدة آثاره.