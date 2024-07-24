رياضات جديدة في أولمبياد باريس

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يترقب العالم دورة الألعاب الأولومبية التي ستقام في باريس الجمعة القادمة، وستتضمن هذه الدورة رياضة جديدة، و 3 رياضات سبق وأن تمت إضافتها في اولمبياد طوكيو وهي التسلق والتزلج وركوب الأمواج.

عن الرياضات الجديدة في نسخة باريس

البريك دانس يظهر في الأولمبياد لأول مرة وهو شكل تنافسي من البريك دانس يمزج بين البراعة الفنية والرقص مع الحركات البهلوانية، وسيظهر لأول مرة في أولمبياد باريس. تم الإعلان عن هذا الأسلوب من الرقص، الذي نشأ في حي برونكس بنيويورك في سبعينيات القرن الماضي، كجزء من برنامج باريس 2024 في أواخر عام 2020.

الكانوي المتعرج الجديد والكاياك كروس بعد أن ظهرت لأول مرة في الألعاب الأولمبية في ميونخ 1972، سيشهد الكانوي المتعرج بالزوارق حدثا جديدا يضاف إلى قائمتها مع ظهور قوارب الكاياك لأول مرة في باريس 2024

هذه الرياضة عبارة عن سباق شديد التعرج بالزوارق، يخوضه المتنافسون في قوارب الكاياك في المياه ويتدافعون باستخدام مجاديفهم للحصول على المركز الأول.

التزلج الشراعي في الألعاب الأولمبية للمرة الأولى يعد التزلج الشراعي رياضة مفعمة بالحياة وسيكون ضمن عشر منافسات شراع في باريس 2024، إذ يعد الظهور الأول له ضمن الألعاب الأولمبية.

كانت منافسات الخماسي الحديث تقام على مدار يوم، لكن في أولمبياد باريس، ستقام منافسات قبل النهائي والنهائي خلال 90 دقيقة، وسيتم تطبيق ترتيب جديد لمراحل المسابقة مع فترات راحة قصيرة.

هذا وقد أدرج منظمو أولمبياد باريس، رياضات التسلق والتزلج وركوب الأمواج، والتي ظهرت جميعها أيضا كرياضات إضافية في طوكيو 2020.