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تحركات جديدة تمهد الطريق لهدنة غزة

وقف إطلاق النار في القطاع

24 يوليو، 2024 12:32 ص
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أخبار ليبيا 24

تحركات جديدة في ملف الهدنة في غزة تتمثل في مناقشات إسرائيلية للانسحاب من كامل القطاع بأول مراحل تنفيذ مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن، لوقف إطلاق النار، بالتوازي مع رعاية الصين لـ”اتفاق مصالحة” فلسطيني يتضمن مشاركة حماس بحكومة (وحدة وطنية) تدير القطاع في اليوم التالي للحرب.

قرب الاتفاق والوصول إلى هدنة

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أجرى تقييماً للوضع مع كبار المسؤولين بمن فيهم رئيس الأركان هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز الشاباك رونين بار، ومدير الموساد ديفيد برنياع، والمدير العام للوزارة إيال زامير، واتفق رؤساء الأجهزة الأمنية على أنه إذا تم التوصل إلى هدنة واتفاق تبادل الأسرى مع حماس، فيمكن أن “ينسحب الجيش بالكامل من قطاع غزة” خلال الـ6 أسابيع الأولى من الصفقة.

وأعلنت (بكين) نجاح التوصل لاتفاق بين حركتي (حماس) و (فتح) وذلك بتشكيل حكومة وطنية لها كافة الصلاحيات لممارسة سلطتها على كافة الأراضي الفلسطينية،  بما يؤكد وحدة الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، عقب استضافة 14 فصيلاً فلسطينياً في محادثات مصالحة بالعاصمة الصينية.

ومن المتوقع أن الضغوط الأميركية ستكون أقوى على نتنياهو بعد تنحي بايدن عن سباق الرئاسة.

وكشف وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في تصريحات صحفية عن أن هناك “موافقة من إسرائيل و(حماس)” على مقترح بايدن، وقال إننا نتجه نحو “الهدف النهائي” فيما يتعلق بالتوصل لاتفاق، والأمر يتعلق الآن بالانتهاء من التفاوض بشأن “بعض التفاصيل المهمة”.

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24 يوليو، 2024 12:32 ص
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