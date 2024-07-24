انكماش المخزونات الأمريكية يُنعش أسواق النفط

حققتْ أسعار النفط قفزة ملحوظة؛ معوضةً خسائر كانت قد تكبدتها في أوقاتٍ سابقة؛ مدفوعةً بورود تقارير تفيد بانخفاض مخزونات الخام الأميركية للأسبوع الرابع على التوالي.

وجرى تداول سعر خام برنت فوق مستويات 81 دولارًا، عند 81.17 دولار للبرميل، بعد أن فقد قرابة 5‎%‎ في جلساتٍ سابقة، في حين جرى تداول الخام الأمريكي في حدود 77 دولارًا، مسجلاً 77.20 دولار للبرميل.

وكشفَ معهد البترول الأميركي، عن انخفاض المخزونات بـ3.86 مليون برميل، مشيرًا إلى أن تراجع المخزونات سيكون الأطول منذ سبتمبر الماضي.

بدوره توقعَ بنك «Morgan Stanley» أن تحقق أسواق المفط العالمية فائضًا خلال العام 2025، وأن تسجل إمدادات النفط الخام 2.5 مليون برميل يوميًا، بحسب البنك.

كما أبقى بنك «Morgan Stanley» توقعاته حيال سعر حام برنت للربع الثالث مع العام الحالي عند مشتوى 86 دولارًا دون تغيير.

بدورها توقعتْ شركة Rystad Energy أن تتزايد قوة الطلب على البنزين في صيف 2024؛ مسجلةً أعلى مستوياتها ما قبل جائحة كورونا، وفقَ الشركة.

وقالت شركة Rystad Energy الاستشارية في بياناتٍ حديثة، إن الطلب على البنزين سينمو خلال الصيف ويصل إلى ذروته ما قبل الوباء، على الرغم من علامات الضعف الأخيرة في السوق، بحسب الشركة.

كما ضلت توقعات أوبك حول مستقبل الطلب على نفط التحالف للعامين الحالي والمقبل دون تغيير بمستوى 43.2 مليون في 2024ذ ومستوى 43.9 مليون برميل يوميًا للعام المقبل.